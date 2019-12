Más oportunidades

Señor Director:



Es clave que se impulse la posibilidad de que los bachilleres tengan doble titulación, que salgan técnicos a la vez. Pero que tengan oportunidades de seguirse educando. Y esto se logra cuando se les da una opción laboral bien remunerada, que es la parte que falta. Se necesita que se procure una educación más fácil. Yo creo que en el fondo las marchas lo que reclaman hoy es oportunidades, alas. Tal vez con menos corrupción podríamos ver más universidades públicas.



José Francisco Piñeres

Pagar por circular

Señor Director:



Unos dicen que es discriminatorio el decreto que autoriza pagar hasta 4 millones para poder circular obviando el pico y placa. Así lo siente, creo, la gran mayoría. Hay mucha gente que apenas sobrevive con sus gastos, o que está pagando con esfuerzo su carro. Se dice que circularán unos 50.000 carros más. Pues esa es casi la cifra de taxistas que hay en las calles. ¿Se pensó en los carros de localidades vecinas que llegarán a trabajar con las plataformas? Y los que tienen dos carros, seguramente pagarán por los dos. Por favor, no hay suficientes calles. Y muchas están invadidas con camiones de cargue y descargue y otros vehículos mal estacionados. Creo que le queda un grave problema a la nueva alcaldesa.



Ángel María Aguilar

Bogotá

Reconciliación

Señor Director:



Miles de familias y de buenos amigos se han distanciado a raíz de la polarización que se respira en el país debido al proceso de paz, entre otros temas.



Deberíamos promover que en esta Navidad los líderes de las familias faciliten las reuniones con sus hermanos de sangre para reanudar la armonía que antes existía y enviar un mensaje a la clase política de que no estamos dispuestos a volver a los actos violentos. Proceder de igual mmanera con los amigos.



Gabriel Remolina Ordóñez

Bogotá

Sembrar un árbol

Señor Director:



Todos los colombianos debemos dar al mundo un ejemplo de solidaridad y amor con la naturaleza, que nos prodiga los medios para vivir.



Entre el Gobierno Nacional y la sociedad civil se debería programar, para un día escogido, entre el 20 de diciembre y el 28 de febrero, sembrar un árbol frutal o de sombra en avenidas, calles, orillas de ríos y mares, en parques y en el frente de residencias de todo el país. Sería una gran demostración de nuestra preocupación por el medio ambiente y cambio climático, que en la actualidad viene dando muestras de que habrá una gran crisis. Para el Ministerio del Ambiente habrá una gran oportunidad a fin de coordinar esta tarea nacional.



Osvaldo Caraballo Díaz

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co