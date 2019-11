Marchas sin encapuchados / FORO DEL LECTOR

Señor director:



La convocatoria de un paro nacional por las centrales sindicales y otros sectores tiene las redes sociales en actividad permanente, con mensajes de apoyo y rechazo, con noticias falsas, e invitando a la ciudadanía a mirar como ejemplo lo que está pasando en Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela. Es hora de tener conciencia y de actuar con mesura, hacer caso a los llamados a la no violencia, de denunciar y develar a los encapuchados, quienes son los que imponen el caos y la violencia. Las gentes de bien clamamos para que esa jornada sea pacífica. Que defendamos los bienes públicos y privados, que los vándalos sean identificados y capturados para ser judicializados ejemplarmente.Álvaro Sandoval Gómez

Se ahorra agua y se paga lo mismo

Señor director:



Aunque en la vivienda se tomen medidas para evitar el desperdicio de agua, tales como utilizar las aguas grises, acortar el tiempo en la ducha, lavar la ropa una vez por semana y muchas otras que contribuyan a ser amigable con el preciado líquido –y que, además, se vea reflejado en la factura–, es infructuoso porque el costo del servicio de aseo sube bimensualmente. De esta forma, lo que se ahorra en metros cúbicos de consumo de agua se paga a la empresa de aseo correspondiente al sector.

No hay estímulo para el usuario que cancela un servicio que, por lo visto diariamente en las calles de la ciudad, no es tan eficiente.

Dalia Valero

Bogotá

El aeropuerto, invadido

Señor director:



A raíz de las protestas por los vuelos nocturnos del aeropuerto, deseo narrar algunos antecedentes históricos y vivencias que tuve durante su inauguración, en diciembre de 1959, con la presentación de una revista aérea del escuadrón de los Ángeles Azules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En aquella época no existían la avenida 68 ni la Boyacá, y menos la Cali. Fontibón apenas llegaba hasta cerca de la carrilera del tren.



El aeropuerto tenía como única vía la hoy denominada avenida 26 y este se podía observar en el horizonte desde las estructuras del naciente CAN. De esto se desprende que no fue el aeropuerto el que invadió la ciudad, sino la ciudad y su desordenada planeación las que invadieron el aeropuerto.Rafael Rico Tovar

Recuperar el campo

Señor director:



Uno de los temas que dan votos es hablar de que ‘vamos a favorecer a la población campesina’. Como casi nadie lo dice en serio, imaginemos unas concentraciones de población rural en lugares apropiados y seguros, con medios de comunicación físicos y virtuales, con energías tradicionales o alternativas, con servicios públicos, de salud preventiva y curativa, con granjas integrales. Un campo con educación preescolar, primaria, bachillerato técnico, con bibliotecas, campos deportivos y culturales...



Haciendo realidad propuestas como esta se lograrían los planes de desarrollo con enfoque territorial, de los cuales se habla mucho pero se realiza poco. Así se llevaría un mejor vivir a las áreas rurales para evitar la migración obligada a las ciudades.Fidel Vanegas Cantor

FORO DEL LECTOR