Marchas con civismo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Quienes participamos en la jornada de protesta contra las decisiones y propuestas del gobierno de Petro, que afectarán a las clases menos favorecidas, dimos un grito de cultura y democracia.

Las manifestaciones se caracterizaron por su civismo. No se bloquearon vías, no se dañó el inmobiliario urbano, no hubo afectación en el servicio de transporte público, no intervino la Policía, nadie se cubrió la cara, las arengas expresadas fueron la manifestación espontánea y real de lo que están sintiendo aquellos que votaron y se decepcionaron, o quienes no votaron por este gobierno.

Esta manifestación pacífica debe poner a reflexionar a quienes hacen parte del Gobierno para que sean coherentes en su accionar y comprendan que la ciudadanía, sin necesidad de violencia, exige sus derechos y pide respeto por quienes hacen empresa y obtuvieron una pensión después de trabajar más de 30 años, y que se debe construir sobre lo construido.

Álvaro Sandoval Gómez

Evitar la intermediación



SEÑOR DIRECTOR:

​

Unos de los temas de gran debate nacional son las reformas, de salud, política y, en especial, la tributaria. Ojalá esta salga bien. Pero hay otros asuntos primordiales.

Yo no sé de economía, pero sé lo que cuesta hoy la canasta familiar, que es la queja general, que el Gobierno debe atender. Todo está por las nubes, en especial los productos de nuestro campo. La libra de carne ‘blandita’, digamos, cuesta más de 20.000 pesos. Las legumbres están intocables. Todo porque los insumos se han triplicado en precios. Por eso, evitar la intermediación debe ser el primer propósito de este gobierno, siguiendo el ejemplo de la Gobernación de Cundinamarca, como lo registra este diario. Tal vez así no solo nos lleguen un poco más baratos los productos agrícolas a nuestra mesa, sino que el campesino gane más o menos lo justo.

Pedro Samuel Hernández

La vía del diálogo



SEÑOR DIRECTOR:

​

El actual gobierno ‘privilegia el diálogo’, aun en condiciones difíciles y hasta el momento, creo, con éxito. Buen ejemplo es el de superar siete años de discordia con el país hermano, Venezuela, con el que tenemos más de 200 años de historia y 2.200 kilómetros de frontera compartidos. Volveremos a la normalidad y desarrollo económico para bien de nuestros pueblos.

De otro lado, en EL TIEMPO (26-9-22), el defensor del Pueblo y la minagricultura se refieren al problema de la tierra. Amerita igualmente los diálogos. El defensor dice: “Se requiere el respeto por el derecho a la propiedad, pero también el derecho al acceso progresivo a la tierra a favor de los pobladores rurales sujetos de especial protección constitucional”.

Por su parte, la ministra Cecilia López afirma que los adjudicatarios serán quienes figuran como sujetos de reforma agraria, según los listados de la Agencia Nacional de Tierras. Es fundamental que el Gobierno no se deje hacer jugaditas en el proceso de adjudicación de tierras, por medio de los ‘tierreros’, abogados o grupos armados que distorsionan el principio de “que la tierra sea para quien la trabaje”.

Fidel Vanegas Cantor