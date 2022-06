Manejo de aceites usados

SEÑOR DIRECTOR:

El problema de los aceites en las alcantarillas es un asunto de más de cien años. Los aceites de cocina no deben ser vertidos en los lavaplatos de las viviendas, ni tampoco los aceites de los autos arrojados en las alcantarillas, pues incrementan sus taponamientos, que traen consigo calles inundadas en las temporadas de lluvias. Además, dichas grasas son exterminadoras de peces, anfibios, reptiles, mamíferos, plantas y afectan la capa vegetal, ocasionando erosión y daño ambiental.

El buen trato de los aceites usados debe comenzar desde casa, restaurantes, bares, gastrobares, talleres, escuelas, colegios, universidades y las empresas de acueducto de las capitales. Se deberían crear botellas de plástico aptas para que cada familia y trabajador coloquen el aceite ya usado. Dichas botellas ecológicas de entre cinco litros y diez litros deben ser de cierres herméticos que impidan que el aceite se derrame. Las botellas pueden ser entregadas en lugares previamente establecidos por las alcaldías de común acuerdo con las empresas de acueducto. De hecho, una vez vertidos los aceites ya usados en tanques adaptados, las botellas pueden ser lavadas y usadas cuantas veces se requiera. Cualquier empresa emprendedora las podría diseñar de acuerdo con requerimientos higiénicos. Botellas que se puedan apilar conforme a diseños aerodinámicos para su fácil transportación.

Fernando Cortés Quintero

Ayuda urgente al campo

SEÑOR DIRECTOR:

El fuerte invierno que empezó hace unos meses en nuestro país está ocasionando graves afectaciones a nivel económico para nuestros campesinos, teniendo en cuenta que las inundaciones han generado pérdidas en los cultivos de papa, yuca y maíz. Además de la muerte de un gran número de cabezas de ganado, frenando de manera drástica la producción de carne y leche.



A esto se le suma que en algunas regiones el estado de las vías es lamentable, y el alto costo de insumos agrícolas que día a día van en aumento. Ante este panorama, hago un llamado de manera urgente a todas las autoridades para que brinden las ayudas necesarias para el campo.

Jorge Andrés Cuán Redondo

El crecimiento económico

SEÑOR DIRECTOR:

Estamos a menos de 150 horas de saber quién es el nuevo presidente por los próximos cuatro años (ojalá sea por este tiempo), y es bueno tener claro el concepto de que el Estado no genera valor o riqueza, solo administra los recursos que los diferentes sectores de la economía aportan a través de sus impuestos, es decir, todos los que agregan un valor a las materias primas o servicios. Al no poder cumplir con todo lo ofrecido, se da la implosión social que termina en lo que se conoce ampliamente en todo el mundo.



Lo verdaderamente progresista es, primeramente, acabar con la corrupción y orientar los recursos que recibe el Estado a programas sociales y desarrollos en todos los sectores de la economía que generen empleo y, por ende, desarrollo social en la mayoría de la población para así aumentar su poder adquisitivo. Todo esto se traduce en crecimiento y no en un país lastimero.

Gerardo Prada Ahumada