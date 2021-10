Lucha integral contra la droga

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO de 3-10-2021 nos habla de la visita de la secretaria de Asuntos Antinarcóticos de EE. UU., quien llegó, incluso, a visitar narcocultivos en el Bajo Cauca antioqueño. Es bienvenida su propuesta de analizar la lucha contra los narcóticos de una “manera integral”, pero hubiese sido mejor que de fondo ‘erradicara la erradicación’, con la cual se han cometido tantos errores.

Erradicar una hectárea de coca vale 40 millones de pesos. Con este dinerito se puede hacer mucho en posnarcóticos y antinarcóticos, sobre todo si se enfoca en desarrollo rural.



Bueno sería que el enfoque integral incluyera la revisión de los TLC que nos han puesto a depender del maíz importado de EE. UU., mientras que aquí cultivamos coca donde antes sembramos maíz. De todos modos apreciamos los esfuerzos de esta importante funcionaria por aportar a la corrección a errores del pasado en el tratamiento de tal problema.

Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Volver a los museos

SEÑOR DIRECTOR:

Tantas noticias en torno a la inseguridad vuelve tedioso el tema de mencionar a Bogotá en una conversación, porque todo va directo a lo mismo. Y tal vez sea de interés para aquellos que queremos conocer o recordar la cara amable de nuestra ciudad, esa cara llena de arte, cultura y diversidad. Hace poco me enteré de que la entrada a muchos museos de la capital los días domingos es gratuita; lugares que están repletos de obras, cosas preciosas y enseñanzas. Volvamos a creer en nuestra cultura, en nuestra gente y lugares como estos. Claramente, no podemos despojarnos del miedo, pero sí podemos empezar por visitar estos sitios que nos transmiten alegría, seguridad, cultura y tranquilidad.

Lorena Barbosa Garzón

Dos caras de la Iglesia

SEÑOR DIRECTOR:

EL TIEMPO publicó la noticia de 3.000 casos en Francia de pederastia de sacerdotes desde 1950. Es triste, reprochable y condenable. Ahora bien, queda en el aire la sensación de que la Iglesia es solo un mar de salvajadas de esas. Por eso me nace decir que también se deben registrar, así sea de vez en cuando, las innumerables obras buenas de la institución: su pastoral social, sus gestiones en los diálogos de paz, sus hospitales, sus colegios y universidades, el buen ejemplo de muchísimos cristianos, etc. La justicia exige dar a cada quien lo suyo; por tanto, es bueno que la prensa registre lo uno y lo otro.

Juan Guillermo Durán Mantilla

El ausente

SEÑOR DIRECTOR:



Me entristece recordar cuántas vidas se han perdido en el transcurso de más de un año y medio por causa del covid-19. Es por ello que hoy invito a pensar en todas aquellas familias que perdieron a un ser querido y no les quedará más, en estas fechas, que brindar por el ausente. Sumémonos a este dolor recordando a los fallecidos, no como un número más sino como una causa en común que tenemos todos para extremar el cuidado y para evitar, en lo posible, más muertes. El covid sigue aquí, y cuidarnos es tarea de todos. Así la vida de los ausentes no será en vano.

Valentina Botía Mercado