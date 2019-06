Los remedios para la salud/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:

Respaldamos el crudo diagnóstico que hace el editorial ‘Un remedio que no obra’ (19-6-2019) y su llamado a restaurar el encargo que el Estado concedió a la Adres para que fluyeran los recursos de la salud, previas una rigurosa auditoría y la celeridad suficiente que anule cualquier inadmisible condicionamiento a la atención, en este caso, de la red integrada de EPS Medimás.



El testimonio de los pagos adeudados por la modalidad de giro directo que se relacionan con una inexcusable lentitud no acredita, para nada, la suspensión de los servicios ni la vulneración de un derecho fundamental. Si esto acontece para una parte del universo de pagos, ¿cómo será para todo el universo?



Vale la pena reiterar que la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) ha propuesto la eliminación de los recobros -fuente de corrupción y desangre de recursos públicos- que, en coherencia con la ley estatutaria de la salud, deben encargarse, para las circunstancias actuales, a las aseguradoras a través de una UPC ajustada. Sobra decir que, en cualquier escenario, los médicos ejerceríamos nuestra responsabilidad social con ética, autonomía y autorregulación.

César Burgos

Presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC)

Hacer respetar la ciudad

SEÑOR DIRECTOR:



No es justo que los barristas de Millonarios celebren los 73 años del equipo albiazul bloqueando vías, destruyendo -que es lo más triste- dos articulados que llevaban dos días de haber entrado en operación y, con ello, perjudicando a 9.000 usuarios, como mínimo, durante dos días mientras los arreglan. Por eso se dice que Bogotá no tiene dolientes; quieren acabarla a como dé lugar, todo porque Millos está de cumpleaños. ¿Por qué razón las autoridades, que están advertidas de estos actos vandálicos, no toman las medidas preventivas y judicializan a tales bárbaros? El alcalde tiene que hacer respetar la capital colombiana.

Joaquín Correa López

Prisiones de estrato seis

SEÑOR DIRECTOR:



Era lo esperado. Así como en la consulta anticorrupción los congresistas dispusieron de su capital político y económico para hacer que no se alcanzara la votación requerida para acabar con tantas prebendas, el proyecto de ley que pretendía eliminar la casa por cárcel para los corruptos se hundió “por falta de tiempo”. Así podrán seguir disfrutando de su prisión de estrato seis. La misma suerte corren los proyectos de la consulta anticorrupción, y seguiremos en las mismas.

Campo Elías Lizarazo Sánchez

Los huecos en Usaquén

SEÑOR DIRECTOR:



Es alarmante el abandono de las calles del norte de la ciudad, concretamente de la localidad de Usaquén, en donde prácticamente ninguna se escapa de presentar enormes huecos que obstaculizan la movilización, causan choques y afectan la suspensión de los vehículos, sin que la Administración Distrital haya emprendido su reparación en los últimos años. El señor Peñalosa, como despedida de su mandato, debería compadecerse con nuestra localidad de Usaquén haciendo algo positivo.

Héctor-Bruno Fernández Gómez