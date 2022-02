Los precios de la carne

SEÑOR DIRECTOR:

Colombia es un país ganadero por excelencia. Quizás por eso nadie entiende a qué se debe que el precio de la carne haya llegado a niveles nunca antes vistos. Este incomprensible problema se lo atribuyen los productores a los altos costos de los insumos y a que el ganado está siendo exportado a otros países, entre ellos algunos emiratos, en donde el precio es lo que menos importa. Siendo esa la razón, le corresponde al gobierno formular estrategias que permitan equilibrar la balanza de producción interna en relación al consumo y los precios. De lo contrario va a ser cada vez más difícil para las familias de estratos más bajos llevar este imprescindible producto a la mesa.

Es fácil concluir que dentro de las fallas en la política pública relacionadas con esta materia, no se están previendo las deficiencias nutricionales que esto puede llegar a generar en nuestra población.

Wadid Arana D.

Culturización de los deportistas

Ya sea que la Selección de Fútbol colombiana clasifique o no a Catar, ello debe servirnos para profundizar también en la formación intelectual y cultural, no solo de nuestros futbolistas sino de todos nuestros deportistas. Los estadios de Bogotá y Cali cuentan con bibliotecas especializadas no solo en áreas deportivas sino en muchas otras disciplinas lúdicas y recreativas, así como con grupos de lectura y de formación estética, cultural y comunitaria.



El deporte no solo es fuente de formación física sino de actitudes y aptitudes frente a la vida, a la ética, a la moral y a la formación en valores. En la biblioteca del deporte, la palabra escrita y la práctica física consiguen elevar también nuestro nivel de vida, la salud, la cívica, la urbanidad y el orgullo de ser colombianos.

Dalia Valero

Voluntad política para las reformas

Debemos asegurarnos como colombianos de que el nuevo gobierno inicie, desde el día uno, el debate sobre las reformas que se requieren para avanzar en la transformación del país, priorizando el cierre de las brechas sociales y económicas. Me refiero, entre otras, a la reforma laboral, pensional, de justicia, y el financiamiento por parte del Estado de las campañas electorales, que es un gran foco de corrupción. Para las reformas mencionadas solo se requiere voluntad política y sentido de urgencia. La experiencia nos señala que sólo las reformas que se debaten el primer año de gobierno tienen la posibilidad de culminar con su aprobación por parte del legislativo en el cuatrienio. Hay que hacer el mayor esfuerzo. Así evitaremos los continuos paros.

Gabriel Remolina Ordoñez

Creer en Colombia

Es para celebrar que la economía esté dando señales de recuperación después de tiempos tan difíciles.Este crecimiento nos debe dar la convicción para seguir avanzando y perdiendo el miedo a crear empresa, a promover nuestros emprendimientos y a creer que en Colombia es posible salir adelante. Es necesario contener la violencia y concentrarnos en mejorar como país.

Augusto Ayala