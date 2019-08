Los peajes para entrar a Bogotá

Señor Director:



El gobernador de Boyacá, con su emblemática ruana puesta, ha pedido al alcalde Peñalosa no aumentar la tarifa de los peajes para entrar por la autopista Norte a Bogotá. Medida que afecta las utilidades de los campesinos que surten con sus productos los mercados populares del Distrito y, por supuesto, a estudiantes, todos los residentes en los llamados municipios dormitorio, quienes deben viajar hasta los colegios, universidades y trabajos en la ciudad capital.



No es mucho pedir a una administración en vísperas de su terminación.



Miguel Roberto Forero García

El Día del Adulto Mayor

Señor Director:



Con base en la Ley 271 de 1996, el domingo 25 de agosto es el Día del Adulto Mayor y el Pensionado. Poco hay para celebrar. Los viejos soportan una serie de maltratos en la parte laboral, familiar e, incluso, de otras personas. Según el Dane, se estima en 48 millones de personas, más del 9 por ciento, las que pertenecen al rango de mayores de 65 de edad. Es preocupante que uno de cada dos adultos mayores no tenga ingresos propios. Para una persona mayor de 60 años, la oferta laboral es nula. Inclusive para los mayores de 40 años que quedan sin trabajo es muy difícil. No es raro que personas mayores de edad abandonen su lugar de vivienda o residencia habitual debido a que las personas que los rodean los humillan.



El Gobierno Nacional y el Congreso deben bregar a mejorar las condiciones de vida de los viejos. Y que desempolven la propuesta para reducir el aporte de salud de los pensionados del 12 al 4 por ciento.



Jorge Enrique Giraldo Acevedo

Bogotá, un orgullo

Señor Director:



Hace pocos días recibí la visita de dos amigos, uno francés y el otro argentino, que por negocios pasaron por nuestra fría Bogotá. No salgo de mi asombro del cúmulo de elogios que expresaron hacia nuestra manoseada urbe: que no esperaban tremendo aeropuerto, que su servicio de lujo, que la avenida Eldorado es una belleza, que si estábamos estrenando TransMilenio, que el centro es una maravilla, que la carrera 7.ª (en obra y todo) es una delicia, que Corferias y el centro Ágora son ‘una nota’, que La Macarena es un paraíso del buen comer, que por qué la gente es tan amable. En fin, fue de verdad increíble, y eso que no disponían de más tiempo (solo 3 días, pero regresan en septiembre).



Con tan espontáneos calificativos, reflexiono y concluyo que ya es hora de que nos creamos que nuestra amada Bogotá va por buen camino, que se siente un aire de modernidad, que tenemos poder de seducción. Ya sin pena, presumámosla, promocionémosla, disfrutémosla, pero sobre todo cuidémosla y amémosla.



Nelson Ortiz Rey

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co