Los médicos generales

Señor Director:



La crisis de la salud también tiene mucho que ver con el desempeño de los profesionales de esta área, cuando se ocupan en tareas distintas a la de atender pacientes en las condiciones apropiadas, como lo presenta su editorial ‘Recurso subvalorado’ (22-09-2018).

Adicionalmente, recalco el reducido tiempo de que dispone un profesional de la salud para atender a sus pacientes (entre 10 y 20 minutos) en maratónica consulta que incluye: escuchar al paciente, analizar exámenes, evaluar, diagnosticar y formular además de registrar el caso en la historia clínica. Realizar todo esto en tan corto tiempo resulta casi imposible, pero lo tienen que ejecutar quienes se desempeñan en los regímenes subsidiado y contributivo. Lo anterior conduce a una excesiva carga laboral, mal remunerada y poco reconocida. Esta lamentable situación la tienen que afrontar no solo los médicos, sino también los optómetras, terapistas, fonoaudiólogos, psicólogos y odontólogos, entre otros. El Modelo Integral de Atención en Salud (Mias) adolece de estrategias efectivas que garanticen un servicio confiable y digno de ser considerado como un derecho fundamental y no como un negocio rentable.



Gerardo Dussán D.



* * * *



Señor Director:



Se necesita que haya más médicos generales capacitados atendiendo a la gente, y con autonomía, sobre todo en urgencias, para que los pacientes no sufran por largas horas. Y, eso sí, que les paguen bien.



Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Agua para Santa Marta

Señor Director:



En momentos en que se revisa el presupuesto para el año 2019, es necesario aprobar la partida del estudio realizado por la Universidad de los Andes y avalado por el Viceministerio de Agua para darle agua potable y alcantarillado a Santa Marta, cuya población ya supera los 400.000 habitantes. Los diferentes gobiernos locales no han podido comprender esta urgencia colectiva. Senadores, gobernadores, alcaldes y ediles no logran convencer ni gestionar ante el Gobierno Nacional y entidades bancarias locales o internacionales la suma adecuada, sabiendo que tendrá un retorno de la inversión por cuenta del cobro a los usuarios. Ojalá logremos convencer a los señores senadores.



Daniel Boada Izquierdo

Santa Marta

Controlar las disidencias

Señor Director:



Las disidencias de las Farc tienen que desaparecer. Necesitamos que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber, pues es inaceptable que no se puedan realizar trabajos de exploración minera o petrolera en Colombia. Los senadores y representantes del nuevo partido Farc, en lugar de organizar homenajes a discutidos personajes, deben ayudar a controlar sus disidencias. El dolor generado por el asesinato de los tres jóvenes geólogos es ilimitado. Esperamos que esa intensa pena sea un argumento más para luchar por establecer el orden en Colombia. En verdad, la situación de violencia en nuestro país es ya muy delicada. Por ello debemos apoyar al presidente Duque para restablecer el orden y la justicia.



Orlando Forero Esguerra

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com