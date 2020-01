Señor Director:



Se posesionaron los nuevos gobernadores y alcaldes. Qué enorme responsabilidad tiene cada uno de los mandatarios regionales. Ellos, en realidad están más cerca de los problemas ciudadanos, saben más de sus comunidades y tienen el deber de entenderlas y atenderlas. La seguridad, la salud, la productividad, la educación. Todo depende del Gobierno central, así es aquí, pero los mandatarios locales son ejecutantes y son voz y oídos de la gente. Por favor, deben bregar a recuperar el campo, a ofrecer aspectos técnicos. Y con las CAR, buscar el mayor respeto a la naturaleza, que todos los días nos avisa que la estamos acabando.



Ser mandatario local es un honor, la oportunidad de servir, de consagrarse, de ganar gratitud más que dinero.



Lucila González de M.

Discriminación del pensionado

Señor Director:



A partir de enero todo se encarece en la misma proporción que aumentó el salario mínimo. Esto es, el 6 %, y así debe pagarse. Lo único que no crece es la mesada pensional, para la cual los viejos ahorramos mensualmente durante toda la vida laboral sin recibir réditos y con el exclusivo fin de que en nuestro otoño pudiéramos subsistir decentemente.



El Gobierno, en una actitud mísera e inhumana con quienes trabajamos veinte o más años, nos veda de alcanzar siquiera ese porcentaje para poder afrontar el costo de vida.



Se olvida que nosotros somos de carne y hueso, que hacemos mercado, nos vestimos, pagamos arriendo, consultas médicas y medicamentos, merecemos recreación y, además, buscamos bienestar para nuestras familias. Esa discriminación a que nos tiene sometidos no puede continuar y amerita un rechazo del conglomerado social.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Mafias del espacio público

Señor Director:



Gran reto en eficacia e inteligencia tiene el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para lograr la identificación y captura de los cabecillas que se apoderan y cobran por el uso de las esquinas de esta ciudad, aprovechándose de discapacitados, desempleados e inmigrantes que por necesidad tienen que recurrir a la calle en búsqueda de recursos económicos para subsistir; por otro lado, estos malhechores asignan espacios para la venta de contrabando, droga y hasta tráfico de armas. Limpiando el espacio público de esos maleantes, la institución policial contribuirá al mejoramiento de la seguridad y el bienestar de cada ciudadano.



Francisco Javier Cajiao G.

