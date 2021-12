SEÑOR DIRECTOR:



Este 5 de diciembre nosotros los jóvenes haremos historia. Por primera vez saldremos a las urnas a votar y elegir nuestros consejeros municipales de la juventud.

Somos más de 12 millones de jóvenes en el país en busca de oportunidades, sueños, y, por supuesto, la meta de construir un mejor país.



Estos espacios son idóneos para apropiarnos de las problemáticas que más afligen a nuestro territorio. Es ahí donde aportaremos tanto a la construcción de políticas públicas realistas como a la veeduría de aquellos dirigentes que nos han fallado.

Por muchos años, los vientos de la violencia generaron angustias y fracasos en generaciones pasadas. Como joven colombiano, anhelo y espero que sea esta la generación que genere un verdadero cambio.



Nosotros somos el presente de este país. Nosotros haremos historia.

Carlos David Suárez Cabrera

No amargar la Navidad

SEÑOR DIRECTOR:

Como dice la canción: “Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y animación”. Un mes en el que debemos compartir en paz con la familia, los amigos, vecinos y demás. Pero lo más importante: para ser responsables y tolerantes ante muchas cosas que para esta época afectan la condición ciudadana y la responsabilidad social.

No olvidemos que debemos cuidar a nuestros niños de la pólvora, no dejar que ellos la manipulen. No convirtamos estas fechas en tristeza a causa de estos artefactos. Lo ideal es que solo los profesionales hagan su trabajo para alegrar el corazón de los ciudadanos.



También recomendar a aquellos a los que les gusta la fiesta y tomar licor que sean prudentes, respetuosos y responsables. No conducir en estado de embriaguez ni formar peleas. Hagamos de estas festividades algo mágico y alegre, en paz con los demás.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño

'Sabor a mí’

SEÑOR DIRECTOR:

Es el título de un popular bolero con alcance internacional extraído del inmenso repertorio romántico del compositor mexicano y cantante Álvaro Carrillo Alarcón. En su condición de ingeniero agrónomo hizo parte de la Comisión Nacional del Maíz de su país, pero su profundo amor a la música lo impulsó a abandonar su profesión.

Carrillo, nacido un 2 de diciembre de 1921, hace 100 años, hizo carrera en el mundo del bolero, pues es el autor de Sabrá Dios, La mentira, Luz de luna y Amor mío, por no mencionar muchos.



Sabor a mí llegó a tener una ilimitada acogida, pues fue el título de una famosa película mexicana que batió todas las taquillas. En su centenario es bueno recordar a este gran artista, uno de los más grandes exponentes del bolero.

José Portaccio Fontalvo

Cuidémonos entre todos

SEÑOR DIRECTOR:

Llegan las vacaciones y los desplazamientos familiares por las carreteras. Es hora de revisar los carros y de pensar en las vías que tomamos. Y es hora de que todas las autoridades pongan de su parte previniendo donde pueda haber derrumbes, porque el invierno no para. Y seguir con los protocolos de bioseguridad en todo el territorio. Cuidémonos entre todos.

Carmen Rosa Novoa