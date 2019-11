Los indígenas con el Estado / FORO DEL LECTOR

Señor director:



La violencia en el Cauca es vieja, y casi la misma del Catatumbo. Es decir, donde imperan droga, guerrillas y bandas criminales, pero ahora acompañadas por los carteles mexicanos. La lucha se debe dar sobre el terreno, con más hombres de las Fuerzas Armadas, pero también de las fuerzas sociales y técnicas del Estado.



Porque esto es producto del abandono por muchos años, de que no hay vías, no hay presencia de la justicia; de que se erradica, pero no se acompaña en proyectos agrícolas sostenibles y productivos... Pero los indígenas, como dice su editorial ‘El Cauca somos todos’ (5-11-2019), deben entender que deben trabajar de la mano con el Estado, pues su único enemigo son los violentos.Ángel María Aguilar

Por qué no metro subterráneo

Señor director:



La construcción del metro subterráneo en Bogotá es inviable debido a que bajo la ciudad existen fuentes de agua que han sido poco exploradas, y, por ende, se desconoce su extensión y se podrían ocasionar futuros derrumbes sabaneros.



Se conoce más de las superficies de la Luna y de Marte que de las fuentes, los ríos y pozos hídricos que yacen bajo los pies de los bogotanos, teniendo en cuenta que terrenos por donde van a pasar las primeras líneas del metro aéreo fueron antaño zonas de humedales.Fernando Cortés Quintero

Los niños, siempre víctimas

Señor director:



Era insostenible la continuidad del ministro Botero. La omisión informativa sobre la muerte de unos menores de edad en una operación militar fue un error inmenso.



Infortunadamente, la polarización ha generado entre la opinión pública, bien capitalizada por la oposición, la idea de que este lamentable hecho solo tiene un responsable: el Gobierno. Pocos hablan de la maldad de la insurgencia, que sigue reclutando menores de edad para cubrir vacantes en su grupo asesino.



Lo que debiera ser una tragedia nacional se ha convertido en un triunfo de la oposición. Colombia no puede seguir dividida; pareciera que la consigna es bloquear la gestión del Gobierno, sin entender que si al Gobierno le va mal, al país le va peor.Mario Patino Morris

No dividirnos

Señor director:



El país vive un momento difícil. Hay violencia cruda en muchas zonas. Mueren líderes sociales; reinsertados quieren hacer una vida sana; los indígenas defienden su tierra; y los niños. Y no olvidemos a los militares y policías que nos defienden.



Solo queda unirnos, proponer, denunciar. Si nos dividimos, ganarían los violentos.Lucila González de M.

