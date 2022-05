SEÑOR DIRECTOR:

La captura de alias Otoniel fue un logro muy importante para el Gobierno Nacional y para su Fuerza Pública. Tras la extradición de este cabecilla del ‘clan del Golfo’ a Estados Unidos y el malestar generalizado de las víctimas que exigían que ‘Otoniel’ respondiera en Colombia por sus delitos, esta organización tomó represalias en contra de la población civil incendiando vehículos e intimidando a los propietarios de establecimientos comerciales, y demostrando la capacidad criminal, cruel e inhumana que aplicaba ‘Otoniel’.

No obstante los esfuerzos de las autoridades por brindar acompañamiento y defender los derechos de los ciudadanos, este grupo ha logrado intimidar a los habitantes de varios departamentos, entre ellos Sucre, Córdoba y Antioquia... La invitación para la sociedad es a que tengamos valor y rechacemos estos actos violentos, y que por ningún motivo nos dejemos intimidar de estos delincuentes. ¡Los buenos somos más!

Jorge Andrés Cuán Redondo

¿Por qué la inmigración?

SEÑOR DIRECTOR:

La ola de colombianos sin papeles a Estados Unidos se debe al anhelo de buscar un mejor futuro, de mejorar la vida de sus seres queridos. Y porque aquí y en otros países la situación es muy difícil, hay mucha gente en el rebusque. Lo triste es que se juegan la vida, en un mercado horrible de tráfico de personas. Las historias que describe EL TIEMPO son para llorar. Pero deben producir acciones para mejorar el horizonte de millones de personas.

Lucila González de M.

Históricos ataques a Ucrania

SEÑOR DIRECTOR:

De acuerdo con Laurence Rees, entre 1932 y 1933, con Stalin a la cabeza, Ucrania soportó una hambruna que pudo provocar la muerte de seis millones de personas buscando “la modernización soviética”. Járkov, por la frontera este, fue la ciudad más poblada ocupada por los nazis hacia 1941, al tenor de la operación Barbarossa, con la cual los soldados nazis arrebataban la comida a los lugareños, pues la intención de Hitler era aniquilar a los ucranianos de hambre conforme a su penumbrosa Auftragstaktik y a sus temibles Einsatzgruppen allí.



Recientemente, V. Putin reiteró su intención de ‘desnazificar’ Ucrania, pero lo suyo no es más que terminar la tarea iniciada por los nazis con su política de conquistar el Espacio Vital a las poblaciones eslavas. Marie-France Hirigoyen demostró cómo, al igual que D. Trump, Putin no es más que otro narciso con síndrome de Hubris, mientras Occidente observa embrujado otra Intergalactic Cosmic Football League europea.

Mayo Monroy

La velocidad mata

SEÑOR DIRECTOR:

La única forma de reducir las muertes viales es con policías que monitoreen las carreteras, con radares de velocidad, ver si se están cumpliendo las normas de tránsito y aplicando comparendos, etc. Y si no paga, sanción judicial y que se decomise el vehículo. Se necesita un total control de la Policía, no importa que se reduzca la velocidad. Los seminarios de cómo conducir no sirven. Hay que ir a los países industrializados para aprender cómo controlar el tráfico.

Luis Gerardo Velásquez