Señor Director:



Quiero manifestar mi satisfacción por el editorial de este domingo sobre la consulta anticorrupción, al igual que por las diferentes columnas de opinión, pues ello contribuye a que los colombianos entendamos los alcances de la corrupción en este querido país.

Ojalá que la mayoría de los ciudadanos entendamos la importancia de combatir y denunciar la corrupción, desde todos los ámbitos, pues no es posible que en un país donde las escuelas se caen, los niños se mueren de hambre y sed, en donde los maestros debemos enseñar en pésimas condiciones, en donde los hospitales y centros de salud no cuentan con profesionales suficientes ni con tecnologías de punta, entre otros males que nos aquejan, muchos, desde los distintos puestos del poder, se roben cincuenta billones de pesos al año.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá

¿Qué pasa en la frontera?

Señor Director:



¿Qué está pasando en la frontera con Norte de Santander? Porque no es la primera vez que la fuerza militar bolivariana viola la frontera de nuestro país. Recordemos que el pasado 15 de noviembre de 2017, en Tibú, Norte de Santander, 30 militares de la fuerza armada bolivariana alegaban estar en territorio venezolano. Un año atrás, en Arauquita también hubo una incursión de 60 combatientes venezolanos. Esto continúa causando zozobra entre los habitantes fronterizos. Lo cierto es que públicamente, aquí no hay menciones o propuestas de medidas hacia esta problemática, que cada vez es más constante. Lamentablemente, nuestra nación no ha tomado acciones rigurosas al respecto, y si las ha tomado no las conocemos. Es ¡terrible! que dichas acciones abusivas del país vecino continúen hasta hoy.



L. Viviana Camacho

Desidia, causal de retiro

Señor Director:



Con vientos positivos de reforma de la justicia, valdría la pena que en el proyecto que va a presentar Cambio Radical en el Congreso se incluyera causal de retiro para aquellos jueces y secretarios que, sin justificación alguna, demoran procesos más de lo debido. Miles de millones se han destinado para optimización de ‘software’ en la justicia, pero no conocemos que tenga contemplados la variable de eficiencia por Juzgado.



Muchos casos de procesos ordinarios y simples fueron trasladados a juzgados de descongestión y llevan reposando más tiempo de aquel que dio traslado. Entre ambos despachos han transcurrido más de diez años. Sanción ejemplar a la desidia.



Javier Cajiao

Propuesta equivocada

Señor Director:



Me parece que la propuesta del senador Álvaro Uribe de aumentar el salario mínimo está en el lugar equivocado, pues, en el caso de quienes somos unos pequeños agricultores cafeteros, algunos de nuestros recolectores ya están cantando gloria porque van a recibir un aumento desfasado en todos los estudios de productividad, que son indispensables en cualquier parte del mundo, y más ahora, cuando el precio del café está en el lugar más bajo de los últimos diez años.



Gabriel Vanegas Cantor



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com