Los 75 años de la ONU / Cartas del Lector

Me uno a la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas, entidad que ha luchado fervientemente por la defensa de los derechos humanos y por mantener la paz en el mundo. Gracias a esta organización se han fortalecido la cooperación internacional y los lazos con muchos países hermanos.

Como recordará usted, fui primer secretario de la Embajada de Colombia, bajo la presidencia del doctor Julio César Turbay y el embajador Carlos Sanz de Santamaría, ante esa organización.



De nuestra gestión quedó el mural del inolvidable maestro Alejandro Obregón, ubicado en el salón de delegados del primer piso del edificio de las Naciones Unidas, gracias al apoyo que me prestaron Javier Pérez de Cuéllar, secretario general, y el embajador Diego Cordovez, representante de Naciones Unidas del Ecuador. Aunque la ONU fue creada para apaciguar las tensiones mundiales, esta organización hoy sufre los embates de una pandemia y el recrudecimiento de enfrentamientos conceptuales y políticos, que desdibujan, lamentablemente, este aniversario.



Sin embargo, ante una realidad que muestra 80 millones de desplazados en el mundo, 250 millones de personas que padecen hambre y un número similar de habitantes empujados hacia la pobreza extrema, como consecuencia de factores persistentes y sobrevinientes, nunca, como ahora, la ONU tuvo tanta necesidad de su presencia en el mundo.



Como conocedora de estos elementos, le reitero mi colaboración, sin ningún interés distinto a mi admiración por esta organización.

María Paulina Espinosa de López

Ayuda a los patillaleros

En días pasados, en un programa radial dedicado al agro colombiano, una señora campesina dedicada al cultivo de la patilla en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare, relataba la ardua tarea que tienen que hacer para poner en el mercado dicho producto, por demás muy apetecido en el país, especialmente en las zonas cálidas.

Las ventas las hacen básicamente por teléfono; no tienen contacto personal con el cliente, quien les ofrece precios por debajo de su costo, y por no dejar perder la cosecha, en muchos casos tienen que acceder a la venta hasta fiando toneladas del producto, asumiendo grandes pérdidas económicas.



El agricultor colombiano debe tener una ayuda y un trato preferencial, pues son ellos quienes nos proveen permanentemente de víveres, aun en las circunstancias más difíciles. Es urgente que Ministerio de Agricultura y Gobernación protejan este gremio, organizándolo mejor para que así pueda obtener una comercialización segura, con precios justos.

Jorge E. Prieto C.

Nueva masacre

Otra masacre, esta vez en la vereda Buenos Aires, Cauca. Dice la prensa que van 60 este año. Aterra pensar en esta cifra. ¿Cuántas vidas perdidas, en especial de jóvenes? ¿Quién está cometiendo estas masacres? ¿Quiénes son los autores intelectuales? No vemos que haya respuestas a estos interrogantes ni golpes contundentes. Alguien quiere sembrar miedo y desterrar a otros. Por favor, que no se quede en noticias repetidas, nada más.

Carmen Rosa Novoa

