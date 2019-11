Lo bueno, lo malo y lo feo

Señor Director:



De las marchas de los últimos días hay que destacar: lo bueno, el pacifismo de las mayorías; lo malo, que, a juzgar por las entrevistas callejeras de radio y televisión, un buen porcentaje de los manifestantes no sabía por qué estaba protestando. “¿Pa’ dónde va Vicente?, pa’ donde va la gente”. Lo feo, los saqueos y el vandalismo de los encapuchados, entre ellos muchos anarquistas azuzados por los demagogos de turno.



Ante estos hechos, las autoridades de Bogotá y Cali no tenían muchas alternativas distintas a decretar el toque de queda.

Ahora hay que proceder a reparar los cuantiosos daños causados por malandros anónimos, que tendremos que pagar entre todos los ciudadanos, tanto ricos como pobres. ¡A quién se le ocurre desbaratar las estaciones de TransMilenio, único medio de transporte de muchos de los mismos manifestantes! Cuánta falta hace la cátedra de civismo de antaño.



Fernando Valencia V.

Esta es una tarea de todos

Señor Director:



Entiendo que hay muchas cosas por las que muchos colombianos nos sentimos inconformes, pero también tenemos muchos avances por los cuales debemos sentirnos satisfechos. Sugiero que los medios de comunicación hagan un esfuerzo por destacar los logros alcanzados en materia social en los últimos años, ejemplo: cubrimiento de la salud y en educación, incremento en la vivienda de interés social, subsidios, Familias en Acción, etc. A su vez, ayuden a hacer consciente a la población de que las mejoras sociales son responsabilidad de todos, porque todos somos sujetos de deberes y derechos.



María Ángela Ferro Osuna

Rechazo a los vándalos

Señor Director:



Me duele mi ciudad, esta Bogotá que nos acoge a todos, que mal que bien nos da oportunidades. Qué bueno que estamos en un Estado social de derecho, en el que podemos manifestarnos. Y qué bueno que muchos rechazamos la violencia. Esa es una nota para destacar en las marchas. Pero qué mal que haya un grupo de malhechores que destruyen lo que beneficia a la clase trabajadora como las estaciones de TransMilenio. Los vándalos son expresión solamente de delincuencia y debemos rechazarlos siempre. En eso no podemos ceder.



Pedro Samuel Hernández

Conducir en Bogotá

Señor Director:



En la edición del sábado 16, EL TIEMPO informó que Bogotá se encuentra entre las cinco peores ciudades para conducir, en el mundo. Esto, según la medición que acaba de publicar la web española Mister Auto, y no es la única medición en el mismo sentido.



Pero aquí podemos cotejar esta afirmación por nosotros mismos, pues debemos someternos a los monumentales trancones de todos los días. Con gusto dejaría el auto en el garaje y utilizaría el servicio público. Sin embargo, resulta un calvario aún peor, sobre todo en horas pico. En la referida medición, en lo relativo a la calidad del transporte público, Bogotá ocupó el deshonroso segundo puesto en el mundo, tan solo superada por Karachi, en Paquistán.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

