Llegó diciembre... llegó Buitrago

Con el arribo de diciembre vuelven esas canciones interpretadas por el gran cienaguero Guillermo Buitrago Henríquez, cantante, guitarrista y compositor que hace 70 años, en plena juventud, nos abandonó, pero nos dejó un amplísimo repertorio de música vallenata y se convirtió en uno de los pioneros de este género.

La magnífica interpretación de ‘La víspera de Año Nuevo’ sacó del anonimato a grandes maestros como Tobías Enrique Pumarejo, autor de este merengue, así como a Rafael Escalona, Emiliano Zuleta Baquero y otros.



Así mismo, los acordeones de Alejandro Barros y de Octavio Mendoza acompañaron a Guillermo Buitrago en temas como el merengue ‘El negro Mendo’, y los paseos ‘El pobre Migue’ (‘El ermitaño’) y ‘Los panderos de Riofrío’, prensados por el desaparecido sello Odeón de Argentina, de hecho internacionalizaron el vallenato desde la década de los cuarenta.



José Portaccio Fontalvo

Costos del paro

EL TIEMPO (n.º 38332) hace un objetivo análisis, en editoriales y comentarios sobre la justicia, de algunos reclamos y los serios perjuicios que le han ocasionado al país los paros y las marchas. Sus organizadores tienen que entender que no son voceros del 80 por ciento de los colombianos que queremos trabajar, rechazamos la violencia y estamos de acuerdo con los diálogos incluyentes de carácter económico y social, propuestos por el Gobierno. Como exasesor de la que otrora fue la mayor confederación de trabajadores de Colombia, CTC, tengo que decirles al vocero de un sector de los estudiantes y a las centrales obreras que insistir en otro paro solo conduce a mayores pérdidas económicas. En el centro de la capital, 1.200 personas que dependen de pequeños negocios han perdido 26.000 millones de pesos, y 800.000 nuevos empleos que se requieren en la temporada de fin año se encuentran en vilo.



Miguel Durán Ordóñez

Amanecerá y veremos

Por estos días, cuando se marchó por la equidad social, el presidente del Senado vuelve con la propuesta de reducir o congelar los salarios de los congresistas. ¿Será? Bueno, si por fin se firmó el metro para Bogotá, a lo mejor se da este milagro. Pero, como dice la gente a menudo, permítanme dudarlo. Ellos ganan grandes sueldos, con arandelas, carro, gastos. ¿Les seguimos pagando gasolina y celulares? Amanecerá y veremos.



Ángel María Aguilar

No nos tiremos la Navidad

Entró diciembre: llegan las velitas, la prima, la Navidad, el Año Nuevo, los reyes magos, la discusión del salario mínimo, todo acompañado de un paro este miércoles que confiamos sea en paz, sin disturbios, sin destrozos ni agresiones al sistema TransMilenio y el comercio e instituciones, sin necesidad de intervención del Esmad.



Pueda ser que Gobierno y citantes del paro se escuchen, que lleguen a acuerdos sin vencedores ni vencidos, donde el único ganador sea la paz. Por favor, no nos tiremos la Navidad.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

