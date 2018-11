Lecciones de la Gran Guerra / Foro del lector

Señor director:



El pasado 11 de noviembre se conmemoró el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, conflicto que dejo más de 10 millones de muertos y más de 20 millones de heridos, que se sumaron a los entre 40 y 100 millones que dejo la gripe española, una de las mayores pandemias de la historia de la humanidad. Vale la pena recordar que esa infausta guerra fue producto de la exacerbación de nacionalismos, que cien años después siguen ocasionando conflictos en todo el orbe y propiciando el ascenso al poder de regímenes nacionalistas xenófobos, que en nada contribuyen a la convivencia y el respeto de las diferencias culturales, económicas, religiosas y raciales.



El mundo sería otro si la humanidad aprendiera las lecciones que hechos tan deplorables han dejado. Valdría la pena que los medios contribuyeran a informar y recordar los orígenes del conflicto y sus dolorosas consecuencias.Guillermo Eduardo Fernández Castillo

Marchas, pero sin violencia

Muy preocupante lo acaecido el jueves pasado, cuando más de 18 estaciones de TransMilenio y 75 buses fueron atacados por vándalos, sin incluir los daños ocasionados a la propiedad privada en su recorrido. Ahora los encapuchados atacan a los uniformados con bombas incendiarias. Esto ya es terrorismo, y lo curioso es que siempre atacan las instalaciones y a los periodistas de RCN. Tres ataques en los últimos días de marchas. Preocupa la falta de prevención, si se sabe que van a atacar, porque no hay un buen número de efectivos con los elementos apropiados para poder controlar la turba. ¿Dónde está el alcalde, que de pronto no vive el caos de la movilidad, en el que los trabajadores son los más perjudicados? Que los estudiantes marchen, pero que no acaben con la ciudad ni maltraten a los trabajadores. Y menos, que el servicio masivo de transporte sea atacado, pues los daños se pagan con nuestros impuestos. ¿Dónde están los líderes de las marchas? Alcalde, póngase las pilas, que le están acabando la ciudad. Que sigan las marchas, pero en forma pacífica y sin deteriorar la propiedad privada.



Joaquín Correa López

Bogotá

Duque, un superhombre

El retiro del clavadista Orlando Duque, que registró EL TIEMPO en su edición del viernes 9, causa enorme tristeza por ser el deportista colombiano más destacado de todos los tiempos.



En efecto, en octubre del 2012, la serie televisiva Superhumanos, del canal History, lo exaltó con tal distinción por haber rebasado las pruebas a que fue sometido, finalizando su presentación con un salto mortal de 25 metros de altura desde un acantilado en Estados Unidos, en el que ingresó al agua a una velocidad de 80 kilómetros por hora y una fuerza de 5 g, algo verdaderamente prodigioso teniendo en cuenta que superó la velocidad que recibe el cuerpo de los astronautas cuando despegan de la Tierra. Difícilmente alguien en el país logrará ingresar a la lista de superhumanos, por lo cual debiera desde ahora ser homenajeado y reconocido como deportista de élite, fuera de concurso.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

Bogotá