Lecciones de El Salado

En referencia a su editorial ‘El Salado, 20 años de dolor’ (11-2-2020), esta es una de las tragedias que, como se dice allí, reflejan la violencia que han vivido muchos pueblos de Colombia. Y refleja más: la crueldad, la maldad y la degradación humana a que llegamos por culpa de la droga y el encarnizamiento de los grupos criminales. Todo con el pueblo trabajador, el campesino o el habitante de pequeños pueblos, en medio de los fusiles enfrentados. Y refleja, claro, el abandono del Estado en muchas regiones, dejadas a la mano de Dios, sin justicia, sin Fuerza Pública, sin servicios públicos o de salud. Estos últimos aún faltan en El Salado, aparte de buenas vías de comunicación.



En días pasados cinco niños murieron en Chocó por esta mismas causa, porque el hambre también lleva personas a la tumba cuando el Estado no llega. O cuando los corruptos se lucran con los alimentos para los niños, como lo hemos visto. Triste, pero así es difícil que haya paz. Tal vez, los mismos reinsertados podrían trabajar para estas comunidades, acompañados por las Fuerzas Armadas y de Policía. Ahí hay un grupo de trabajo. Y que se combata también, sin cuartel, la corrupción.



Ángel María Aguilar

Cambio en los toros

Nunca he entendido la tortura ocasionada a los toros en las corridas. En estos tiempos modernos, la sociedad la entiende aún menos. ¿Por qué no se moderniza este espectáculo, convirtiéndolo en un divertido juego entre un toro con astas menos letales y un hábil torero que, luego de unos buenos pases, trate de anotar puntos en su lomo con una espada telescópica en una almohadilla electrónica que los contabilice? ¿Y que lo mismo hagan los banderilleros y el rejoneador? Los toros de lidia nacieron para embestir, y ni ellos ni la fiesta brava deben desaparecer, pero se debe eliminar la crueldad, cada día menos aceptada.



José Darío Álvarez

El trabajo por horas

Tiene razón José Manuel Acevedo M. cuando dice, en su columna del martes pasado en este diario, que sin duda es más fácil hacer populismo por horas que pensar con seriedad en la propuesta del salario por horas. La iniciativa, que ha debido presentarse ante la opinión pública con mayor y más clara información, ha generado revuelo nacional, malestar social y más polarización. En vez de seguir dejándonos dividir por los políticos oportunistas, los colombianos debemos unirnos para exigirle a la dirigencia nacional su debate abierto e incluyente, en el que prevalezcan los intereses colectivos, no los políticos y privados. En caso de instituirse, a los primeros en pagarles por horas trabajadas debería ser a los congresistas. Sería lo más razonable, justo y de buen ejemplo.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Anarquía ciclística

Está tomando cuerpo la anarquía de un importante sector de ciclistas bogotanos, sin que las autoridades lo eviten: no respetan semáforo en rojo ni señal de pare, andan en contravía y no portan elementos de seguridad.



Germán Reino