Las trampas callejeras

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Trampas callejeras’ (31-1-2020). Qué bueno que se preocupen por este tema, que es muy importante para la ciudadanía. El peatón está expuesto a muchos peligros: bicicletas y motos por los andenes, además de huecos, baldosas sueltas, alcantarillas destapadas, escombros, etc. Y no todo el mundo ve bien. Las constructoras tienen gran responsabilidad a la hora de entregar las obras. Es clave, pues se trata la integridad del transeúnte. Pero no solo eso, que se despejen los andenes, que viven invadidos inclusive por los vehículos. Mucha tarea tiene la nueva alcaldía, y hay que desearle suerte, por el bien general.



Pedro Samuel Hernández

Bogotá

Ampliar la 7.ª

Señor Director:



La carrera 7.ª es una vía histórica de Bogotá, existe prácticamente desde la Colonia, con lógicos y normales cambios a medida que la ciudad fue creciendo y progresando. La famosa Calle Real está llena de acontecimientos que están registrados en las efemérides de la capital.



Pero desde hace años se quedó atrás, está terriblemente rezagada. La administración pasada quiso intervenirla para introducir el TransMilenio, y la actual alcaldesa frenó esa iniciativa por considerarla innecesaria.



Qué importante sería que sí se ampliara, pero sin TransMilenio. Esto lo merece la ciudad porque desde la calle 183 hacia el norte es un largo y problemático embudo, como también lo es la ‘autopista’ Norte.



Ojalá la alcaldesa considerara toda la compra de inmuebles, la extendiera y de esa forma pudiera ampliar la 7.ª hasta el puente del Común, sin TransMilenio. Bogotá está bloqueada en sus vías de entrada y salida en los cuatro puntos cardinales. Ojalá la alcaldesa se interesara en no perder lo ya invertido y volviera su mirada hacia la Calle Real...



Mario García Arango

Bogotá

Al fin, humo blanco en la Fiscalía

Señor Director:



Después de varios meses de espera, el país por fin tiene ya un nuevo fiscal general de la Nación. Pueda ser que logre salvar al ‘bombardeado’ proceso de paz firmado entre las Farc y el gobierno Santos. Digo bombardeado porque le han dado desde todos los costados sus enemigos, no solo los grupos armados ilegales y las disidencias de las Farc, sino los contradictores políticos. Afortunadamente para el país, el acuerdo fue blindado por varios años en el gobierno Santos. Hay que investigar, señor fiscal Barbosa, aplicar justicia y parar a como dé lugar los cobardes asesinatos de los excombatientes guerrilleros desmovilizados, quienes estoicamente han aguantado tantos ataques.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

