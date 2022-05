Las secuelas de la guerra

SEÑOR DIRECTOR:

Han pasado 20 largos años después de la masacre sucedida en Bojayá, que dejó la escalofriante cifra de 119 muertos y 98 heridos, además de un número incalculable de desplazados. Lo realmente alarmante es que, según el informe entregado al gobierno nacional por las organizaciones de derechos humanos, Bojayá está expuesta otra vez a ser blanco de otra masacre, debido a la presencia de grupos ilegales dedicados a actividades ilícitas que ven como un problema a esta población.

Es urgente que las entidades del Estado brinden apoyo a los habitantes de este municipio para evitar un hecho lamentable. También quiero invitar a los colombianos a que luchemos todos los días por tratar de cambiar nuestro país y sacarlo de la violencia. Es un deber individual y colectivo para poder ofrecerles a nuestros hijos y nietos una Colombia en paz.

Jorge Andrés Cuán Redondo

Garantizar el proceso electoral

SEÑOR DIRECTOR:

Es una falta de respeto para el electorado colombiano que cincuenta días después de haberse realizado el proceso para la elección de senadores y representantes no se conozca la composición del Congreso de la República.



Todos fuimos testigos de las palabras del señor registrador cuando reconoció errores de procedimiento, jurados que irrespetaron la normativa y diferencias de más de un millón de votos en los escrutinios.



¿Con qué confianza los electores van a ir a las urnas el próximo 29 de mayo? Algo tienen que hacer el Gobierno y las instituciones comprometidas con el ejercicio electoral para garantizar la tranquilidad de los colombianos.

Mario Patiño Morris

Libros piratas

SEÑOR DIRECTOR:

En Colombia es común ver en cualquier acera de cualquier ciudad una biblioteca entera en donde se ofrecen libros, en su mayoría piratas, a la vista de todos, inclusive de las propias autoridades. Saber del esfuerzo que debe realizar un autor para concretar y darle magnificencia a una de estas obras no deja de producir grima, por dos simples razones: una, porque la editorial tiene la ventaja económica para explotar sus productos; y dos, porque algunos delincuentes se empeñan en hacer su gran negocio con lo que no les pertenece. Como es de esperarse, en esta forma miserable de parasitismo, el autor es siempre el más sacrificado. Visto desde esta realidad, alcanzar el éxito literario en un país como el nuestro requiere de un talento fuera de serie (por no decir sobrenatural) y depender lo menos posible de este oficio.

Wadid Arana D.

Respetar la tutela

SEÑOR DIRECTOR:

Acerca de su editorial (3-4-2022) ‘Defender la tutela’, la tutela es el mecanismo constitucional que se convirtió en una esperanza para la gente en procura de hacer cumplir sus derechos constitucionales, a menudo burlados. Pero aquí siempre se quieren pasar las normas por la faja en perjuicio del más débil. Los jueces deben hacer respetar ese recurso bajo severas sanciones. Más cuando hay casos en que se quieren ignorar derechos fundamentales como el de la salud. Se trata de defender el derecho a la vida.

José Francisco Piñeres