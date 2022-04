Las normas de urbanidad

SEÑOR DIRECTOR:

​

La bofetada en plena ceremonia de los premios Óscar 2022 es un indicativo de dos cosas que se fundieron: el libertinaje de expresión se juntó con la franca intolerancia. En justicia, ambos deben ser sancionados por la Academia. Tanto Chris Rock por su irrespeto como Will Smith por violento.

Lo anterior trae una enseñanza: todos debemos ser respetuosos (Rock) y no pecar de trascendentales (Smith).



También trae el recordar un concepto que me infundieron desde niño padres y maestros, el cual respetaré hasta el minuto final de vida terrena: lo que sentenció el maestro Manuel Antonio Carreño Muñoz respecto a la urbanidad: “... el conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro y elegancia a nuestras acciones y palabras, y para manifestar a los demás la benevolencia, atención y respeto que les son debidos”.



Lo de la cachetada y el ludibrio no debe volver a pasar en ninguna parte del orbe. La libertad de expresión tiene su protocolo, no es tan ilimitada y viscosa como creen algunos desubicados del siglo XXI. Hay que observar deberes y obligaciones con ella, porque lo contrario es entrar en el vitando libertinaje. Las reglas de cortesía no las podemos seguir echando a la caneca de la basura, porque brindan convivencia pacífica.

Rogelio Vallejo Obando

Un taxista muy amable

SEÑOR DIRECTOR:

​

En medio de toda esta irascibilidad y de tanta desconfianza y nerviosismo con que se vive en Bogotá, es gratificante cuando encontramos personas amables, dispuestas a servir. Tomé este sábado en la noche un taxi. Lo usual es que uno mira si el taxímetro está en ceros, el aspecto del taxista..., etc. Es el miedo, la desconfianza generalizada. Y ellos también miran qué pasajero recogen, la “pinta”, dicen. Pero este taxista nos dio la bienvenida.



-¿A dónde los llevo...?

-A tal sitio, por favor.

-Con mucho gusto. ¿Tiene una ruta especial?



Tuve que pedirle desviar un poco para dejar a mi esposa, a lo cual respondió: “claro, estamos para servirle con mucho gusto”. A llegar, cobró lo justo y remató: “Muchas gracias por utilizar mis servicios y una feliz noche”. Actitudes como esta dan gusto, reconfortan. Esa debe ser la disposición general de los taxistas y de quien preste un servicio público. Y, por favor, que haya seguridad para ellos, porque los taxistas son otras víctimas de la inseguridad capitalina.

Dagoberto Castaño Paredes

Las vidas por un celular

SEÑOR DIRECTOR:

​

Cada vez los hampones son más brutales. Cómo es que asesinan a un menor, de solo 15 años, un muchacho lleno de vida y de sueños, que quería ser una estrella del fútbol colombiano. Hay que acompañar a su familia, hay que repudiar estos hechos y hay que exigir justicia. Las autoridades tienen que hacer lo humanamente posible para que los autores paguen en prisión semejante crimen. No puede ser que vidas preciosas como esta y otras más se sigan malogrando por un simple celular, por una bicicleta. Lo que está pasando en Bogotá, y creo que en otras ciudades, es muy grave. Vi que se desmantelaron este fin de semana varias bandas, pero la lucha contra estos asaltantes que a diario se llevan celulares y vidas tiene que ser sin cuartel, pues ya no hay lugar seguro.

Carmen Rosa Novoa