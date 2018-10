La justicia, mejor dicho, la administración de justicia en Colombia es, para decirlo en términos elegantes, un circo, y, en términos nada elegantes pero verdaderos, una sinvergüencería. Existen, desde luego, muchísimos jueces honestos, admirables y valientes, pero la impresión general producida por los malos administradores de justicia es que en este momento, sus procederes extraños, amañados y francamente reprochables se constituyen en el peor flagelo del país y una de las causas de mayor desespero y desconcierto de los colombianos de bien, que somos la inmensa mayoría.

Me muevo constantemente por todo el país, y en todas partes me dicen: “Escriba, usted que tiene dónde hacerlo, escriba sobre esos jueces que parecen pagados por la delincuencia y los ladrones de cuello blanquísimo que abundan”. No es nada nuevo decir que para la justicia en Colombia, los delincuentes parecen tener más derechos que los ciudadanos de bien. El hecho innegable que avala esta afirmación es el proceder de la justicia en casos, por desgracia muchísimos y diarios, de atracos, violaciones y asesinatos.



Sabemos que siempre son “presuntos” y que, al parecer, lo que debe hacer el colombiano es dejarse atracar, robar, herir y matar porque si se defiende, como debe hacerlo, en los tribunales le va peor al ofendido que al agresor. Esta es la idea generalizada e innegable que al respecto existe en el pueblo colombiano. Y si a ella añadimos la galopante e inatajable corrupción que campea en Colombia, nos enfrentamos a la más triste radiografía del pesimismo que nos invade.



En alguna parte leí que “la justicia es una telaraña que detiene las moscas y deja pasar los moscardones”. Esta parece ser la mejor definición de la justicia en Colombia.



Y en la larga lista que haré de las injusticias de la justicia en Colombia, la primera es la dichosa casa por cárcel. Dichosa para los pícaros y ladrones de cuello blanco y nada dichosa para la conciencia de los ciudadanos honestos. Obviamente, la casa por cárcel está destinada a “la gente importante”, a “los ciudadanos de la high”, a “grandes funcionarios y empresarios” de buenas familias. Las comillas me las invento yo.



O ¿dónde se ha visto que al atracador, al asesino de la calle le den casa por cárcel? No, para ellos están hechos los penales ordinarios, donde los presos deben dormir al lado de los inodoros, donde el mal olor y el sudor y los gases apestan, donde se carece de total privacidad, donde en una habitación para cuatro deben caber 15 y en un patio para cien, ‘acomodarse’ 1.000. No, los grandes ladrones del Estado y de las empresas deben dormir en su camita con todas las comodidades, con buena comida, rodeados del amor de su esposa y de sus hijos y gastándose los miles de millones que robaron y no están obligados a devolver.



Si esto es así, y ¿quién se atreve a decirme que no es así?, declaro simplemente que la justicia en Colombia es la primera incitadora al robo y el crimen. ¿Debo explicarlo? Pido paciencia a mis lectores, analizaré esta afirmación, con buen pulso y buena letra, en mi próximo artículo.



* * * *



Cambiemos de tema y hablemos de cosas amables. Cómo nos alegra saber de colombianos que dejan muy en alto el nombre del país en el exterior. Jorge Londoño, gerente general de la cadena GHL Hoteles, acaba de ser galardonado como el mejor hotelero del año por la South American Hotel & Tourism Investment Conference (Sahic).



Jorge es el gran ambientalista que está salvando los caimanes del Orinoco con su Fundación Palmarito.



ANDRÉS HURTADO GARCÍA