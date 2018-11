Las grietas de la justicia

Señor Director:



¿Qué creo al ver que las investigaciones, hasta las últimas consecuencias, de casos de corrupción se quedan en eso, en investigaciones? ¿Qué siento cuando la Fuerza Pública, después de varios meses y años de investigación y seguimiento -con costos gigantescos-, detiene grupos mafiosos y estos terminan libres? ¿O cuando un juez analiza los casos y resuelve que por falla en el procedimiento, en la captura no se pueden apresar, o cuando, por demora y manipulación de abogados, los casos prescriben? ¿Qué veo cuando en las marchas de protesta siempre hay un grupo de encapuchados que destrozan bienes públicos y no conocemos las sanciones penales y económicas a esos vándalos para que, por los menos, se puedan recuperar en parte los daños causados?

Después de todo esto, creo que existen miles de normas plasmadas en los códigos, pero que siempre se dejan caminos para evadir la justicia. Siento que el Poder Judicial en Colombia se encuentra muy desprestigiado por todos los casos de impunidad que oímos cotidianamente. Y veo que cada día, el sentido de pertenencia, el respeto a la diferencia y el servicio a los demás desaparecen en lo que mal llamamos sociedad.



Francisco Javier Cajiao G.

Bogotá

Ordenar las marchas

Señor Director:



El propósito de las marchas de estudiantes y maestros en Bogotá, en el fondo, no es ejercer un derecho constitucional, sino paralizar la capital y presionar al Gobierno para que acepte sus condiciones. Si fuera lo contrario, no se afectarían ni el transporte masivo, ni la movilidad ni el comercio o los horarios laborales de los demás. Es urgente que se reglamenten tales marchas a fin de que sean realizadas en fechas, horarios, tiempos y lugares predeterminados, y que su desarrollo no quede al capricho de sus organizadores o de la emocionalidad del momento. Además, que los permisos estén respaldados por un seguro contra daños a terceros. Hoy, las marchas son un derecho consagrado al arbitrio de la espontaneidad y una licencia de corso al caos.Sulia Alfonso

Los campesinos ‘remiendan’ sus vías

Señor Director:



Los habitantes de El Socorro, Santander, padecemos por la inoperancia administrativa para ejecutar obras ya aprobadas dentro del presupuesto municipal y con recursos económicos ya aportados por el Gobierno central para su realización. Ya nos sucedió con el esperado por más de 15 años acueducto de la quebrada Cinco Mil, por el que el Gobierno ha entregado para su terminación millones de pesos, y a la fecha nada que se concluye. Su entrada en operación sigue en veremos.



Ahora no se inicia la obra de pavimentación de la vía que comunica nuestro pueblo con El Páramo, no obstante haber sido aprobada desde el gobierno Santos, ordenada su ejecución y con dineros en las arcas del municipio, entregados en el gobierno Duque. Es tal el deterioro de esta vía que los mismos campesinos han acometido con recolectas veredales el ‘remiendo’ y la tapada de los huecos para poder transitarla y que así los niños puedan ir a estudiar a las escuelas del pueblo.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Socorro, Santander