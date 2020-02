Señor Director:



No tengo autoridad para referirme a las fotomultas de Bogotá, pero sí a las de Medellín. En efecto, vivo en Rionegro y solo viajaba a Medellín los 17 de cada mes, pues me daban un dinerito para mi supervivencia. Solamente en esa fecha. Pues he recibido 5 o 6 fotomultas, así: Por exceso de velocidad entre Medellín y Envigado, aproximadamente entre 12 y una de la tarde. Hice el recorrido en dos oportunidades y me demoré hora y hora y media en esos 10 kilómetros. Otras, por semáforo en rojo en el mismo trayecto. Tengo 82 años y una ganas de vivir increíbles, ¿cree usted que con esos deseos de vivir estaría volando e irrespetando semáforos?



Pero la tapa fue el último parte: fue efectuado el día 16 de mayo del año antepasado. Si yo iba por la platica, no me la entregaban, pues era el 17. Sobraría decir que nunca me notificaron dentro del plazo para pagar con descuento. Vale más el tiempo que uno se gasta reclamando que los dineros a devolver.



León Sanín

Rionegro (Antioquia)



* * * *



Señor Director:



El problema de sancionar los culpables de infracciones por fotomultas es muy sencillo si se toma la fórmula suiza, que parte del hecho de que el dueño del carro es responsable de su carro. Por lo tanto, allá la policía manda la multa al dueño del carro, con la foto correspondiente y con una nota que dice: pague la multa o, si no fue usted quien manejaba el carro, mándenos los datos de la persona que lo manejaba este día a esta hora. ¡Muy sencillo!



Michel Viquerat

Bogotá

La sustitución de cultivos

Señor Director:



EL TIEMPO de 8-2-2020 nos presenta a Rodolfo Zea, el nuevo Minagricultura, quien nos habla de “agricultura por contrato”. No está mal.



Pero nos gustaría que hablara de la sustitución de los cultivos de uso ilícito, con productos para la soberanía alimentaria, pues así matamos dos pájaros de un tiro: quitarnos el oprobioso mote de narcoproductores y suspendemos la importación de productos para la canasta familiar. Pues es vergonzoso que estemos importando el 70 por ciento del maíz que consumimos.



Lo absurdo es que en las 200.000 hectáreas donde se produce coca, antes se sembraba maíz. Por lo anterior, debemos revisar el embeleco de los TLC que nos volvieron dependientes de las importaciones para la canasta familiar.



Fidel Vanegas Cantor

¿Qué es un paro armado?

Señor Director:



Yo creía que un paro armado era que los guerrilleros y grupos violentos dejaban descansar las armas y a la población. Es decir, que paraban de extorsionar, de secuestrar, de explotar el oleoducto, en fin, de delinquir, a ver si lograban que el Gobierno considerara sentarse a una negociación. Pero no, el paro armado es contra la gente, es más violencia, es no permitir transportar alimentos y no dejar trabajar en paz. ¿Y cómo quieren que los escuchen? Definitivamente guerrillas como el Eln están a años luz del sentir de la sociedad. Cada día se hacen odiar más, porque son simples narcoterroristas. Qué tristeza.



Carmen Rosa NovoaEl Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co