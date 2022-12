Las candeladas de antaño

SEÑOR DIRECTOR:

​

Trataré de contar el modo de celebrar antiguamente el día de ‘Las Candeladas’ en mi pueblo, Chocontá, como llamamos al “de las velitas” de hoy, que constituía la antesala del siguiente consagrado a la Inmaculada Concepción de María, en el cual se entronizaba una bandera blanca o celeste en todas las casas católicas.

En el pueblo se acostumbraba a colocar en los frentes de las casas faroles de papel crepé con una vela encendida, se prendían lucecitas de bengala y los chicos mayores saltaban sobre flamas de llantas quemadas mientras en la cocina hervían deliciosos envueltos de mazorca o “bollos” de maíz pelado, envueltos triangularmente en hojas frescas de “quiches” traídos del monte que les imprimían un toque de sabor casi que celestial.

Todas las familias en los andenes de sus casas saludaban a los vecinos y transeúntes, en gratísima armonía, repartiendo vino, masato, kumis o cualquier otra bebida, adicionada con galletas ‘Caravana’ de Noel. Linda noche donde los rencores, animadversiones y envidias quedaban relegadas al olvido.

Un vistazo a los campos circundantes era algo verdaderamente encantador, pues se veían encendidas como en un pesebre todas las casitas de paja o material, de pobres o ricos, de nativos o zarcos.

También en los fogones de tres piedras les esperaba a propios y vecinos suculentas viandas del maíz recién cosechado.

Por supuesto que el guarapito nunca faltó en tales celebraciones o hasta un “palito” de aguardiente, cuya botella contenía un tronquito de anís para saborizarlo.

Toda aquella fiesta servía de antesala a las dos próximas grandes como lo eran la Nochebuena y el Año nuevo.

Hoy, en la fría capital, nos limitamos a prender velitas, con el alma llena de nostalgia y comiendo natilla y buñuelos industrializados.

Cómo nos cambia la vida...

Héctor-Bruno Fernández Gómez

Estar pobres



SEÑOR DIRECTOR:

​

No existe un gen que determine la pobreza. Por lo tanto, se puede “ser” blanco, negro, alto, bajo, etc., pero no pobre. La gente “está” pobre, y por lo tanto es una condición temporal, de la cual puede y debe salir. El pensamiento de “ser” pobre es el que mantiene pobres a algunas personas. Los subsidios permanentes anclan a la gente a la pobreza. No quieren salir de ella por miedo a perderlos. Los subsidios deberían ser temporales, excepto para personas con discapacidad. La función del Estado debe ser la de establecer las condiciones para que todo adulto pueda proveerse por sí mismo y también tributar. Por otra parte, más que aumentar los salarios, hay que hacer que los bienes y servicios bajen de precio, aumentando la productividad y la competencia.

José Darío Álvarez

No quemar el futuro



SEÑOR DIRECTOR:

​

Sobre su editorial ‘Precauciones decembrinas’, quiero hacer énfasis en la pólvora. Por Dios, es un atentado a la felicidad, al futuro y la vida de los niños. No veo campañas oficiales contra esta tragedia. La pólvora debe estar lejos de los menores. Y del licor y la imprudencia.

Carmen Rosa Novoa