La violencia intrafamiliar

Las noticias tristes y preocupantes no cesan. Hay hechos dolorosos que siguen siendo un drama de puertas para adentro, como la violencia sexual e intrafamiliar, que, según informa este diario, en Bogotá ha aumentado hasta el 500 por ciento. Eso es muy preocupante y, aparte de buscar las causas, se debe procurar por todos los medios prevenir. Estas violencias tienen muchas secuelas, especialmente en la niñez, que es la que más sufre, y seguramente crece resentida. Esas huellas se llevan para siempre, en especial en el alma. Se necesitan más campañas para que haya conciencia, para enseñar las vías de denuncia y que estas sean atendidas con prontitud y eficacia.

Se necesita hacer entender a muchas mujeres el valor de sus derechos y el respeto a su dignidad, que no permitan el abuso ni el irrespeto por ningún motivo.

Y no olvidemos que se requiere mucho trabajo y atención en salud mental. En todo caso, estas cifras tienen que mover a acciones que no dan espera.

Carmen Rosa Novoa

Movilidad con inteligencia



El incremento de accidentes en Bogotá es alarmante, según el informe de Medicina Legal, publicado por EL TIEMPO. Al día de hoy, 21 personas mueren diariamente en el país en estos accidentes viales. La mayoría de los casos son por imprudencia de nosotros mismos al no respetar las normas de tránsito ni las señalizaciones que por cultura general ya sabemos. Estamos tan acostumbrados a no respetarlas que nos parece normal y lo repetimos día tras día. No nos damos cuenta de que por pasarnos estas normas arriesgamos nuestras vidas y en muchas ocasiones la de nuestra familia o personas cercanas. Invito a que tomemos conciencia, a que apliquemos la prevención, que seamos sensatos cuando manejamos y tengamos en cuenta la responsabilidad que esto implica. Algo tan simple como respetar los semáforos en rojo o poner direccionales al cambiarnos de carril puede salvar vidas.

Valentina Carreño Cuervo

Un acto de admirar

En estas últimas semanas el clima de Bogotá ha tenido más altibajos de lo normal. Y en medio de este invierno, el acto del conductor de un SITP al quedar varado sobre la avenida 68 entre Américas y calle 13, en medio de un charco, y quien no tuvo inconveniente en bajar a sus pasajeros a ‘tuta’, se convirtió en una acción de valentía que muchos elogiaron en las plataformas, y cuyo video se hizo viral. Con pantalón recogido, pies descalzos y energía positiva, este hombre se ha convertido en una persona ejemplo de verdadera humanidad y gran actitud en esta ciudad, donde desafortunadamente ya poco se ven estas acciones de buen ciudadano que reconfortan.

Paula Parra

Salvar las EPS



Tenemos que salvar las EPS y con ellas al sistema de salud colombiano, que ha demostrado muy buenos resultados en la mayoría de los casos y satisface a los usuarios. Se han presentado errores y malos manejos puntuales, que deben ser solucionados, pero no eliminando el sistema. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Por favor, salvemos las EPS.

María Ángela Ferro