La violencia es una sola/ FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



El abominable asesinato de María del Pilar Hurtado es usado por políticos para envenenar más el enrarecido clima social de este pobre país, condenado a no salir de las reyertas personalistas que solapan los verdaderos problemas nacionales. Oí del señor defensor del Pueblo que, efectivamente, esta señora era líder por el solo hecho de ser madre, y tiene toda la razón. Para qué la alharaca de si lo era o no de carácter social, con el propósito de seguir en la especulación de si son bandas criminales, narcotraficantes, ‘paracos’, guerrilleros, guerrilleros residuales o expoliadores de tierras los autores de tan execrable crimen. Lo cierto es que el país se encuentra cercado por el crimen, y la única manera de luchar eficazmente contra el flagelo es con la honesta voluntad de todos los actores políticos, esos que sí deben ser líderes a carta cabal, olvidando sus diferencias cuando del propósito común se trata. Los colombianos de a pie debemos alzar la voz para exigir a la clase política resultados y la generación de instrumentos que erradiquen la violencia sin distingos de su naturaleza.

Ambrosio Talero Láscar

No devuelven lo robado

SEÑOR DIRECTOR:



Gracias por el brillante artículo de opinión de José Manuel Acevedo (25-6-2019) sobre el castigo a los corruptos y la entelequia de que su castigo es darles no solo casa por cárcel, sino clínicas privadas por cárcel, o cárceles con aire acondicionado, internet y cable, después de que se han alzado con enormes sumas de dineros del Estado. Ningún legislador corrupto aprobaría una ley de devolución de activos sustraídos al Estado, porque es evidente que ellos serían los primeros afectados, y más cuando su ‘mermelada’ podría equivaler al 20 por ciento del presupuesto nacional. Pero, en conclusión, lo único real es que todos esos Nules, Morenos, Lyons, etc., etc., después de pagar ridículas condenas en hospedajes de cinco estrellas saldrán enormemente ricos, a disfrutar de sus mal habidas fortunas, y agradecerán la complicidad de cuerpo legislativo.

Felipe Bueno Angulo

Bombardear las montañas

SEÑOR DIRECTOR:



Mientras el Gobierno con sus ministros y los ingenieros y el cuerpo de técnicos geólogos, ingenieros civiles, de vías sigan esperando que las montañas cuyos bloqueos tienen bloqueada la vía al Llano dejen de desmoronase, amanecerá y no veremos. Mientras no se dinamiten técnicamente hasta retirar parte de su estructura, esas dos o tres montañas no dejarán de seguir generando derrumbe de tierra y rocas. El problema no es de verano o invierno, de lluvia o sol, el problema es de la inestabilidad de esos terrenos.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Castigo a reducidores

SEÑOR DIRECTOR:



La inseguridad en Bogotá sigue mal. El atraco es por doquier. Seguramente hay bandas especializadas en cada elemento de uso diario. Celulares o bicicletas, por ejemplo. La policía debe hacerles inteligencia, ponerles cascaritas. Y la Fiscalía, de la mano con el Ministerio de Justicia, debe incrementar el castigo para los que compren lo robado. Estos son los mayores cómplices. Ahí está la clave.

Carmen Rosa Novoa