Acerca de la nueva variante ómicron, a la que se refiere su editorial (29-11-2021), el mundo enfrenta un nuevo reto. Los países comienzan a cerrar fronteras, ya se presenta el primer caso en España, y la OMS muestra gran preocupación. Esta es una realidad, se debe afrontar, y toca "echar mano de lo aprendido". Esto, diría yo, es evitar los tumultos, hacer obligatorio el uso del tapabocas, pues hay muchas personas que se han relajado; respetar los aforos, etc.

Y, sobre todo, acelerar la vacunación. Lo que se viene no es fácil, porque el mundo comienza un periodo navideño en el que habrá fiestas y reuniones. Y, así mismo, es el mes del comercio y las vacaciones. Así que el reto para las autoridades es grande. Pero lo debe ser para las mismas familias, que debemos tener máximo cuidado. La vida está primero, por encima de todo.

José Francisco Piñeres

La paz: entre avances y desafíos

Me refiero al editorial de EL TIEMPO (29-11-2021), acerca de los cinco años del proceso de paz. El proceso entre el Estado colombiano y las Farc trajo miradas y aplausos de diferentes partes del planeta. Pero, acto seguido, vino una polarización entre los partidarios y no partidarios del acuerdo. No obstante, con la paz se ha comprometido el 95 % de los reinsertados y son de mostrar los valientes resultados en los Pdet.



A propósito, la paz, la justicia y el orden público deberían ser tema prioritario de las campañas electorales. Yo diría más: es fundamental la equidad socioeconómica, y esta se logra con un ordenamiento socioecológico de la propiedad rural y urbana. Lo más importante es que haya oportunidades de bienestar y vida digna para todos y todas... El proceso de paz tuvo resultados a medias porque no arropó a todos los grupos insurgentes. El Estado no ocupó los espacios dejados por la insurgencia. La población acogida a la paz ha sufrido cientos de muertos a manos de los enemigos de diversos pelambres. Lo bueno es que la paz sigue recibiendo apoyo de la Unión Europea, EE. UU. y otros países.



Sí hay forma de dotar de tierra a los reinsertados; de 60.000 propiedades de la SAE, el 10 % son rurales... Durante la Reforma Agraria de los años 70 entregamos la tierra en forma provisional por 2 años, mientras verificamos su vocación por el agro. Igual se puede hacer ahora para lograr el asentamiento de la paz, por el bien de la patria.

Fidel Vanegas Cantor

El deterioro de Bogotá

Si bien el centro de Bogotá se halla en un inmanejable deterioro, no menos el resto de la ciudad, que en menor grado enfrenta el mismo flagelo. La falta de cultura ciudadana y la ausencia de políticas drásticas de la Administración Distrital para controlar la invasión del espacio público, el desaseo, los desplazados, el mal estado de las vías y los andenes tienen sumida a la capital en caos permanente. Quienes vivimos en Bogotá no encontramos una justa retribución a los impuestos que por diferentes motivos cancelamos. Con contadas excepciones, los burgomaestres que hemos tenido son inexpertos en el manejo administrativo y financiero de una empresa como lo es la ciudad, e incumplen, por razones obvias, las promesas de campaña.

Mario Patino Morris