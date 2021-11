La vida, en peligro

SEÑOR DIRECTOR:



Un ciudadano fue asesinado el pasado 9 de noviembre en la localidad de Engativá por un inescrupuloso sujeto que pretendía robar sus pertenencias. ¿Cuándo podremos andar en las calles con la plena seguridad de que no moriremos por una camisa, quizá un par de tenis, o por un celular, que seguro no tiene en su factura de compra el registro de las mil horas de trabajo que se necesitaron para su obtención?

Ya no se puede tener la ilusión de querer invertir nuestro dinero en algún objeto, ya que desafortunadamente no sabemos si con ello estamos pagando nuestra muerte.

Como ciudadana indignada, exijo que se aplique todo el peso de la ley para quienes cometan estos atropellos. Da miedo solo pensar que, en algún momento, un par de medias de cinco mil pesos me puedan costar la vida.

Yeymi Daniela Rincón Buitrago

No sirven pajaritos en el aire

Siete de cada diez personas no saben por quién votar, según la firma T&SE, para las elecciones de 2022. Claro, estamos arrancando y hay como 60 candidatos. Hay que esperar a que se decanten nombres y haya propuestas concretas. Y ahí está a prueba la responsabilidad de los candidatos. Creo que el pueblo, poco a poco, está dejando de creer en populismo. Hay problemas muy serios en el país que tienen cansado al ciudadano que necesitan soluciones a la vista. El hambre, la inseguridad, la corrupción, el desempleo. Eso de pintar pajaritos en el aire ya no servirá, señores candidatos. Así que, por favor, estudien a fondo los problemas y lleven planteamientos creíbles a la tarima política. Así es como se va a decidir la gente.

Ángel María Aguilar

Todos contra el calentamiento

Hoy, cuando el tema del calentamiento global está dando la vuelta al mundo, dos de los países con mayor responsabilidad, China y Estados Unidos, han llegado a un valioso compromiso. Es necesario que todas las naciones del mundo se unan para enfrentar a ese monstruo que hoy empieza a destruir nuestro planeta y la vida en todas sus formas. Es la destrucción de la obra divina, una obra que el hombre nunca podrá rehacer.



Dejen de guerrear tanto y, unidos por la paz y la vida, velen por la reforestación, así como por el reemplazo de los combustibles fósiles. Estos no solo contaminan el medioambiente, sino que afectan directamente la salud de quienes los manejan. No permitan que esa pandemia continúe con la destrucción de la vida, es por el bien de todos.

José Uriel Pérez B

Cambios de consumo

Los cambios ambientales que estamos viviendo en los últimos tiempos son aterradores. Hoy existen varias maneras para contribuir. Una de ellas es utilizar productos ecológicos, los cuales cualquier persona debería poder encontrar fácilmente. Siempre se habla de cambios y de decisiones para combatir los problemas que le hemos causado al planeta. ¿Por qué no empezar dejando de lado las opciones comunes que nos ofrece lo tradicional?

Alejandra Milena Peña Ibáñez