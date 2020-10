La verdad sobre todas las víctimas

Señor Director:



A raíz del pronunciamiento de las Farc de que fueron las autoras del magnicidio del excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, se han despertado una polémica inevitable y muchos interrogantes. Uno de ellos: ¿por qué ahora, si en realidad fueron las Farc? Lo importante es que salga la verdad a flote, que se sepa con rigor todo lo ocurrido para que no haya dudas.

Pero también, sobre todas las demás víctimas, pues muchas otras familias esperan la verdad para en algo aliviar esa larga y terrible tragedia. Las Farc secuestraron y asesinaron a muchas personas. ¿Van a revelar con certeza dónde quedaron muchos secuestrados que nunca volvieron? Esa es una verdad que el país espera, sin más demoras.



Colombia ha vivido una larga etapa de violencia y terrorismo que ha dejado mucho dolor, y se necesita sanar heridas.

José Francisco Piñeres

Una valerosa alcaldesa

Señor Director:



Como alcaldesa berraca me refiero a Norela Rodríguez, mandataria de Barrancominas, Guainía, el municipio más joven del país, funcionaria que trabaja con las uñas, pues no tiene ni escritorio, ni silla ni computador propio, todo es prestado, y todo el mundo le saca el cuerpo, nadie le ayuda. El presidente Duque en su gobierno le dio vida, nacimiento, como municipio en una de sus correrías y viajes en helicóptero el primero de diciembre del 2019. Le otorgaron como presupuesto tristes 200 millones de pesos, y no ha recibido, hasta el momento de la crónica publicada por EL TIEMPO el sábado pasado, ni un solo peso, ni siquiera para su salario.



Ella, como dirían nuestras abuelas, le debe a cada santo una vela, vive al fiado. Ojalá el Presidente esté enterado de todo esto. Lo que sí conoce el primer mandatario, desde que lo ‘bautizó’ como municipio, es el problema grave de erosión que tiene este pueblo y que se lo está tragando poco a poco, día tras día. Ojalá lo visite al menos, antes de que desaparezca.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Protocolos de las protestas

Señor Director:



El borrador de protocolos de las protestas puede afectar la libre expresión y oprimir el derecho a esta. Durante los últimos meses, el panorama del país se concentra en el descontento social, protestas, y búsqueda de garantes. Frente a los diferentes desmanes y desorganización de las instituciones oficiales, el Gobierno optó por crear un plan de protocolos para llevar a cabo en las manifestaciones.



Existen diferentes requisitos, uno de estos es el desarme de la policía en circunstancias específicas de la manifestación, lo cual es una garantía para los ciudadanos que circulan y participan en las protestas. Ahora, otro de los puntos del borrador es que el líder de la manifestación debe contratar una póliza de responsabilidad civil excontractual, es decir que debe existir un pago para poder ejercer el libre ejercicio de la manifestación. Esto representa un abuso del artículo 37, porque limita la manifestación pública a un costo, vulnerando la circulación de los ciudadanos a ejercer un derecho estipulado en la Constitución.

Isabella Marín López

Cartagena de Indias

