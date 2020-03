La tragedia en la Modelo

Señor Director:



La tragedia sucedida en la cárcel Modelo de Bogotá amerita la reunión del consejo de política criminal, para la evaluación de lo establecido en las últimas leyes, que pretenden solucionarlo todo con la cárcel para infractores de cualquier norma.

Repensar y proponer cambios en la detención preventiva que está en un año y en dos años o más, violando inclusive la misma Constitución, que establece que los ciudadanos son iguales ante la ley.



Un gran porcentaje de los internos están detenidos preventivamente sin juicio y sin condena. La idea es descongestionar estos establecimientos.Fauner Romero

Bogotá

Fraternidad y solidaridad

Señor Director:



Qué bueno, positivo y constructivo su editorial del 19/3/2020, en el que sintetiza lo que con urgencia necesita el país: “unidad y grandeza, pero también serenidad y humildad”. Igualmente, la caricatura ‘Héroes con bata', de Matador, en la que un anciano les dice “gracias" a un médico y a una enfermera. Los trabajadores de la salud que hoy se juegan la vida en los colapsados servicios hospitalarios por salvar la de sus compatriotas deben ser tratados con comprensión, consideración y respeto. Hoy, más que nunca, es deber patriótico, no solo de los formadores de opinión sino de todos los colombianos, contribuir a la unión fraterna y solidaria que clama el país para afrontar tan grave crisis de salud pública y sus repercusiones sociales y económicas. Acatemos con civismo, honradez y optimismo las decisiones gubernamentales.Luis Iván Perdomo Cerquera

Un cita bíblica

Señor Director:



A raíz de Fátima en 1917, la revelación fue muy clara a sus tres pastorcitos: vendrán cosas muy duras para el mundo, la gripe española, la Segunda Guerra Mundial y hoy el covid-19, entre otras; este afecta a más de 170 países, con Italia a la cabeza. Colombia atraviesa por el momento crítico, pero debemos ser obedientes y acatar las medidas gubernamentales, amparados en la siguiente cita del profeta Isaías: “Anda, pueblo mío, entra en tu casa y cierra la puerta por dentro, escóndete un instante hasta que pase el enojo”. Por consiguiente, vale la prevención de nuestra parte. Tito Rovira

Bogotá

Por los habitantes de la calle

Señor Director:



Ojalá que cuando haya pasado esta pandemia, los colombianos nos demos cuenta de algunas verdades bien importantes. El Congreso de la República deberá diseñar políticas de Estado para auxiliar de manera contundente la cantidad enorme de habitantes de calle enfermos y sin posibilidad de reinserción en la sociedad. Es deber del Estado brindarles cobijo, atención médica y alimentación. Y a los que aún puedan medio trabajar, darles oportunidad en el campo, en tantos sitios que han sido decomisados al narcotráfico, por ejemplo. Pero que los vivos no aprovechen, pues estas políticas sociales únicamente producen gastos. Este cambio tan grande nos debe obligar a ver la vida con un sentido más profundo, con solidaridad y conciencia social.Sandra Forero

