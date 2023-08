La tragedia de la guerra

SEÑOR DIRECTOR:

La guerra es algo espantoso para los pueblos. Mueren miles de inocentes, casi siempre por ambiciones, odios y torpezas de otros seres humanos con poder. Ha sido así a lo largo de la historia. Hoy el mundo se ve sacudido por la guerra de la invasión rusa a Ucrania, donde han muerto miles de soldados y personas civiles. Vimos ayer otro ataque con misiles a edificaciones residenciales en la ciudad de Kribe. Seis personas murieron, entre ellas un niño de diez años.

Dice la información que uno de los misiles impactó una institución educativa. Qué horror. ¿Qué sentirá el invasor al saber de estas tragedias, cuando la muerte llega a la sala de la casa de las familias? ¿No pueden los líderes del mundo parar este horror? Esta guerra no solo causa muerte y destrucción allí, sino que tiene consecuencias en todo el mundo. Al menos, aquí en nuestro suelo, debemos evitar que también a diario mueran seres inocentes producto de la torpeza de las bandas criminales.

Pedro Samuel Hernández

Pruebas sobre extraterrestres

¿Será que el Gobierno de EE. UU., en los próximos días, le mostrará a un mundo expectante las pruebas convincentes acerca de vida extraterrestre? Restos de naves y cuerpos de criaturas alienígenas, sin importar qué tipo de crisis –sea de tipo político, económico, religioso, familiar, social y cultural– pueda causar. Sinceramente, es más fácil que la primera o segunda línea del metro de Bogotá estén listas y operando, antes del 31 de diciembre de 2023, que las susodichas revelaciones salgan a la luz pública.

Fernando Cortés Quintero

... y no pasa nada



A diario vemos cómo la corrupción pasa galopante frente a nuestros ojos y no pasa nada. Los criminales continúan delinquiendo y no pasa nada. Los raponeros en las ciudades continúan en su actividad y no pasa nada, los gobernantes continúan sin cumplir sus promesas de campaña y no pasa nada, los niños -especialmente en las zonas de La Guajira y Choco- continúan muriendo, y no pasa nada. La violencia continúa y no pasa nada, los contratistas incumplen las obras civiles y no pasa nada, los pasajeros de TransMilenio continúan colándose cada vez en mayor número y no pasa nada, los precios de los alimentos y servicios públicos continúan al alza y no pasa nada. Pareciera ser que el país está anestesiado, pues no pasa nada.

Julio Cesar Patiño Díaz

Defensa de los sitios históricos

Unos de los orgullos en Bogotá eran sus monumentos y edificios históricos, los cuales hoy, en su gran mayoría, demuestran abandono por parte del Estado, además destrucción por parte de algunos ciudadanos furiosos que en sus protestas encuentran en estos el escape a sus frustraciones y enojo.

Es triste ver el mal estado del Palacio de Justicia, la Plaza de Bolívar, la Alcaldía, el Capitolio, la Catedral e iglesias adyacentes, entre otros muchos para ver su mal estado y deterioro. El Estado debe preocuparse por educar en especial a los jóvenes destructores para que sientan amor por la ciudad en la cual viven, así no sea su lugar de nacimiento. Aprovechemos las buenas relaciones que en este momento el gobierno tiene con esta juventud.

Julio César Patiño Díaz