La tragedia de la guerra

SEÑOR DIRECTOR:

¿Por qué la humanidad debe vivir en medio del miedo a la muerte, al atropello, a las decisiones o ambiciones de los más fuertes? ¿Por qué tenemos que vivir matándonos por religiones, por intereses geopolíticos, filosofías u odios, si todos somos humanos? Me han parecido tristes las imágenes de mujeres y hombres ucranianos, sin importar la edad, entrenándose para la guerra, pues Rusia tiene sus cañones apuntándoles en la frontera.

De haber una intervención de Putin, serán miles las víctimas civiles, adultos y niños, también militares de lado y lado... Habría sangre, lágrimas, hambre y horror. ¿Será que los que tienen la decisión en sus manos piensan en ello? ¿Saben de la tragedia que es una guerra en la que nadie gana, excepto los que producen armas?



Dios salve al pueblo ucraniano, y que se imponga la diplomacia.



Y aquí también nos estamos matando. Hay que ver Arauca o Cauca, entre otros territorios. Ojalá el Gobierno sea capaz de salvar las vidas de tantos líderes y campesinos. Ojalá los violentos entiendan que sus ambiciones no valen una vida.

Lucila González de M.

Bogotá

La mala racha

SEÑOR DIRECTOR:

La selección Colombia de fútbol cayó en lo que a pocos equipos de fútbol les pasa: el denominado cierre del arco, lo que nos tiene con pie y medio fuera de Catar. Es de esos fenómenos a los que la mayoría de expertos en el tema no les encuentran explicación; sobre todo porque se trata de un deporte, en donde el factor calidad y suerte (como en casi todos) se conjugan para sacar de ellos los mejores resultados. Pero decir que en nuestra selección no hay material para triunfar es ser poco objetivo con una realidad, pues de hecho muchos militan en clubes de Europa, en donde son figuras. Pero ¿dónde está el problema? ¿En el técnico? ¿En una parte de la plantilla? ¿O se trata de un mensaje para entender que llegó la hora de la renovación? Más de 600 minutos sin que alguien de los que han hecho parte de la nómina no haya podido anotar un gol da hasta para pensar que algo sobrenatural está sucediendo.

Wadid Arana D.

Los jóvenes campesinos: olvidados

SEÑOR DIRECTOR:

Me genera preocupación y tristeza que los jóvenes campesinos de nuestro país prefieren migrar a las ciudades, abandonando sus costumbres y creencias que les han brindado sus padres o abuelos. Hay que entender que las oportunidades en estas zonas apartadas son limitadas en las áreas de educación y salud.



La gente que vive en la ciudad posiblemente no conoce de herramientas o lo difícil que es trabajar bajo el fuerte sol, pero todos los días tenemos alimentos saludables en nuestros comedores, con ganancias mínimas para nuestros campesinos.



Tenemos que reflexionar como sociedad y preguntarnos si las ayudas que brinda el Gobierno Nacional están llegando a las personas que realmente las necesitan. Sin juventud en el campo, en unos años nuestros hijos y nietos probablemente no sabrán qué es una naranja natural, solo consumirán elementos artificiales y perjudiciales para la salud. ¡Salvemos el campo!

Jorge Andrés Cuan Redondo