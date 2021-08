SEÑOR DIRECTOR:



Leyendo algunos artículos relacionados con el escándalo del contrato de Mintic, el cual pretende llevar internet a las escuelas rurales, causa mucha indignación, pues ya llevamos casi un mes en presencialidad y lo que los maestros encontramos en las instituciones es abandono, ausencia o deficiencia de conectividad. Esto no permite brindar educación a aquellos niños que, por una u otra razón, no quieren o no pueden estar en dicha presencialidad.

Ese contrato, por 1,07 billones de pesos, se perderá o correrá la suerte de muchos otros. Y mientras tanto, los maestros seguiremos trabajando con las escuelas del siglo XVIII, y los funcionarios, como siempre, seguirán esgrimiendo el mismo cuento: “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias...”. Es decir, similar a lo que ha sucedido con los robos del Plan de Alimentación Escolar. A su vez, seguirán algunos articulistas de su prestigioso periódico denigrando de los maestros, quienes en pleno siglo XXI lo único que podemos hacer es cambiar la tiza por el marcador, porque los recursos o no llegan o se los roban los mismos de siempre.

Profesor Henry Sarabia Angarita

¿Qué piensan los vándalos?

SEÑOR DIRECTOR:

​

Qué tristeza lo que está pasando en Bogotá. Lo que vimos este lunes en la noche lo deja a uno sin entender qué hay detrás del vandalismo: unos individuos que no piensan en los bienes de la gente de a pie, y no les importa. ¿Cómo incendian un bus nuevo, ecológico, que es para el servicio de todos? Seguramente, también de quienes cometen esos actos bárbaros o de sus familias. ¿Quiénes los mueven? ¿Qué pensamientos tienen en sus cabezas? ¿Qué resentimiento? Nada justifica estos hechos. Esa no es ninguna protesta. Solo queda que los identifiquen y los castiguen severamente.



Hoy en día, las clases medias y bajas necesitan un transporte digno, más limpio... ¡Y toda la ciudad! Uno menos contaminante ¿Por qué ese odio contra nuestros bienes? No sabe uno para dónde va esta sociedad.

Pedro Samuel Hernández

Bogotá

Más trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

​

Las cifras presentadas por el Dane sobre el desempleo en Colombia dejan entrever que este guarismo será difícil de disminuir en los próximos años debido a los factores internos y externos que vive la economía mundial.



Centrándonos en lo interno, hay varios factores que debe tener en cuenta el Gobierno. Uno, que no obstante la reactivación económica, el empleo no va de la mano de esta recuperación. Dos, los empresarios han mostrado preocupación por la aprobación de la Ley 2101 del 2021, sobre reducción de la jornada laboral. Esta ley, en lugar de traer más empleo, traerá mecanización en los procesos de producción y, por ende, menos mano de obra para contratar y mayores costos del producto final. Tres, lo que necesita un país en vías de desarrollo es productividad, más horas de trabajo, más frentes productivos. La ocupación laboral trae progreso, inversión, mejoramiento de la calidad de vida, ingreso en los hogares, menos pobreza, entre otros.

Álvaro Sandoval Gómez

FORO DEL LECTOR

EL TIEMPO