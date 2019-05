La situación de la justicia / FORO DEL LECTOR

Señor Director:



La justicia colombiana está en cuidados intensivos. Cada día nos encontramos con decisiones judiciales que incentivan a los malos para seguir delinquiendo. Nuestros jueces decidieron que los señores Nule no tienen por qué indemnizar a los bogotanos, teniendo en cuenta que no se pudo demostrar que causaron daño material relacionado con sus delitos, a pesar de que se demostró su responsabilidad penal en los hechos.



Otra de las noticias absurdas de nuestro actuar judicial es el caso del señor Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, quien en un preacuerdo con el Juzgado Sexto de Conocimiento de Bogotá logró reducir su condena a cinco años, aceptando unos cargos y negociando otros del total de los que

le imputaron. Además, pretende no ir

a prisión, sino que sea retenido en

el Cantón Norte (?). ¿Hasta cuándo seguirá este sainete?

Mario Patiño Morris

Barrios tradicionales comerciales

Señor Director:



Sin duda, la mayoría de las demandas en contra de los proyectos de la Alcaldía tienen un trasfondo político con el propósito de evitar que Peñalosa tenga éxito o conseguir votos para las próximas elecciones, pero nunca el de buscar el bien de Bogotá o de sus habitantes.



El POT propuesto por la Alcaldía pretende convertir los barrios en zonas comerciales y con todo tipo de servicios, a fin de “redensificar la ciudad” y que estos dejen de ser residenciales y pueda construirse además en altura allí. ¿Qué pasará, entonces, con barrios como Pablo VI, El Quirinal, Nicolás de Federmán o Rafael Núnez, donde hemos logrado tener un entorno armonioso en el que está cada cosa en su lugar y hay un lugar para cada cosa? ¿En aras de tal democratización tendremos que soportar la explosión de un comercio desbocado junto a sectores residenciales, con todo

el conflicto que ello implica, como pretendió el POT de Petro por decreto?

Mayo Monroy

Pensar en una fórmula frentenacionalista

Señor Director:



Leyendo a su columnista Juan Constaín, percibo algo de nostalgia por lo bueno, poco o mucho, que obtuvo Colombia con el Frente Nacional pactado el siglo pasado entre liberales y conservadores. Pues no es descartable que, ante la polarización exacerbada y aprovechada por los ‘soñadores’ de izquierda para denostar del gobierno

y sus amigos, pintándolos como exterminadores de líderes y excombatientes (entre otras lindezas), así como por la derecha para satanizar a los que añoran un estado de cosas pacificado a fuerza de tratados y desarrollos constitucionales y legales,

el espíritu del Frente Nacional pudiera ser una salida para, de una vez por todas, empezar a sacar el país adelante. Cuando se clama por la grandeza de los dirigentes en pos de deponer sus orgullos y pretensiones personalistas en aras de la institucionalidad y la sindéresis, valdría la pena detenerse un momento a pensar en una fórmula frentenacionalista que, por lo menos, saque del marasmo actual la discusión política y permita proponer alternativas que desahoguen esta sociedad asfixiada por dirigentes recalcitrantes y justicia politizada.

Ambrosio Talero Láscar