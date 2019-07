La seguridad es problema de todos

Señor Director:



¿Qué está pasando en Bogotá con la seguridad? Me ha impresionado mucho el caso de los llamados rompevidrios, que son tan criminales como frescos. Pero hay otros delincuentes como los que asaltaron una joyería en Chapinero; otros, un banco; otros asesinaron a un patrullero de la Policía en Ciudad Bolívar. Y están los atracadores diarios que roban celulares, bicicletas y demás objetos.

La inseguridad es vieja, pero se necesitan esfuerzos mayores cada vez, en especial respaldados por la justicia. Porque además, a la gente le da no solo miedo denunciar, sino pereza, pues sabe que si el delincuente cae, poco pasa, sale pronto. La Fiscalía tiene que proponer alguna reforma. Y la Policía debe también bregar a ganarse lo más posible la confianza ciudadana. Esto es entre todos. Creo que se debe incrementar el número de patrulleros en moto, que también ordenen el tránsito donde se necesite para evitar trancones. En esto no se puede ahorrar.



Ángel María Aguilar

La reforma de la justicia

Una verdadera reforma de la justicia es aquella que logre satisfacer rápidamente la conflictividad que día a día se origina en los estrados judiciales y toca al ciudadano de todos los estamentos de la sociedad. Independientemente de que sean 8 o 12 años los periodos para los magistrados, que se exijan 50 o más años de edad, otro tanto o menos de experiencia, etc., si las normas de los códigos procesales no son ágiles y con menos rigurosos procedimentalismos –que lo que hacen es atascar los trámites–, todo seguirá igual o peor. Hay que buscar fórmulas para que los términos se cumplan, so pena de severas sanciones. El combate a la corrupción en la Rama Judicial es tema que merece especial capitulo.



Miguel Mercado Vergara

Montería

Santrich: abandono de puesto

Con respecto al caso Santrich y su desaparición, si un empleado, cualquiera sea su oficio, se ausenta del trabajo sin ofrecer explicaciones, al segundo día la empresa lo despide, sin dilación, por abandono del cargo. ¿Qué dicen las reglas en el caso de Cámara o Senado a este respecto, son diferentes a los de otro trabajador colombiano? Porque, ciertamente, esa silla en la Cámara se concedió para trabajar denodadamente, sometiéndose a deberes y derechos, pero queda la duda sobre si acaso la tan registrada posesión en los medios de comunicación solo fue parte de una demostración de fuerza y poder.



Dalia Valero

Otras exigencias para los mensajeros de Rappi

Señor Director:



Entre las exigencias que los mensajeros de Rappi están pidiendo debiera incluirse la asignación de cascos protectores para ciclistas y motociclistas, como también chalecos reflectivos para la noche o luces intermitentes con el fin de evitarles accidentes fatales. Nadie entiende cómo las autoridades que concedieron licencia a esta compañía de comercio electrónico omitieron tan elementales requisitos para movilizarse en la gran ciudad.



Héctor-Bruno Fernández Gómez

