La seguridad de la ciudad

SEÑOR DIRECTOR:

​

El aumento de los atracos en diferentes zonas de Bogotá preocupa, y mucho. Todos los días se escuchan casos de la inseguridad que vive la capital. Están robando en la calle, en los establecimientos comerciales, en el transporte público. Este aumento genera una incertidumbre para todos.

Un caso reciente ocurrió en el sector del Salitre, en el occidente, donde dos comediantes fueron intimidados en su carro, además de golpeados. Por poco les roban el carro. Esta situación, así como la de todos los demás que han sido víctimas, nos llena de impotencia y vulnerabilidad. Necesitamos acciones eficaces en cada barrio y localidad.



A diario se presentan muchas denuncias, por lo que este flagelo debe bajar; no podemos acostumbrarnos y se requieren soluciones prontas. Queremos sentirnos seguros cuando salimos de casa; necesitamos disfrutar de esta ciudad sin miedo y que los turistas que la visitan deseen regresar. Es prioridad conocer las medidas que tomará la alcaldesa Claudia López para mitigar esta zozobra que se está viviendo. Si la ciudad vela por su seguridad.

Carolina Plata G.

Se repite el error

SEÑOR DIRECTOR:

​

La Alcaldía de Bogotá está repitiendo el error que cometió en la calle 13, cerrando un carril vehicular con maletines para habilitar un bicicarril bidireccional.



Un caos vehicular se genera al estrangular la avenida Boyacá -en ese sector tiene el tramo más angosto de toda su longitud- de tres a dos carriles por donde circulan toda la carga pesada y el transporte intermunicipal que sale Bogotá hacia el nororiente del país.

Orlando Avendaño Cruz

¿No hay vacunas?

SEÑOR DIRECTOR:

​

Se nos dice que Bogotá tiene X cantidad de vacunas, pero va uno a los lugares indicados y no hay, se agotaron. He ido en dos oportunidades y he perdido el tiempo.

Ahora, se llama a la EPS a la que se está afiliado en busca de ser vacunado, y tampoco hay: “El Gobierno no nos ha entregado”, dicen.



Tengo 36 años y quiero hacerlo. ¿Por qué el Gobierno asegura tener cantidades y las EPS dicen que no les han enviado dosis? Además, en los puntos de vacunación piden comunicase con la EPS.



Estos lunares negativos en información hacen que se pierda la credibilidad, además del tiempo.

Ricardo Alfonso Ramírez Castaño

Colombia, un diamante roto

SEÑOR DIRECTOR:

​

El país del folclor y la alegría, la tierra de la agricultura y las delicias gastronómicas... Colombia, qué triste es verte rota y que en manos de la corrupción te desangren.

La mayoría de los colombianos han mencionado o escuchado decir: ‘Quiero irme del país’. Esto es porque cada día es más desalentador el panorama que traen consigo la corrupción y la impunidad para quienes las practican, y que, sumado a ello, aumenten las tasas de desempleo, pobreza, y violencia. Ojalá algún día esto cambie para bien de todos y puedan volver quienes partieron con el corazón roto.

Camila Andrea Quiñones Vega