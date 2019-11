La sangre indígena / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Por mis venas también corren gotas de sangre indígena. Por esta razón, cada vez que asesinan a un miembro de una etnia siento que ha partido un hermano. Todos los días recibimos la dolorosa noticia de la muerte de un indígena. Consternados e impotentes, no podemos hacer otra cosa que llorarlo en silencio.

Cuando llegaron los españoles a América, ya los aborígenes habitaban estas tierras. En aquel momento comenzó el exterminio de nuestras etnias.

Aquellos que tienen la obligación legal de protegerlos no están haciendo bien su tarea, pues, más allá de los golpes de pecho y de las buenas intenciones, no vemos las medidas contundentes que se requieren a fin de evitar su extinción.

Oscuros intereses se vienen ensañando contra la población indígena, no está claro quién ni por qué los están matando, lo cierto es que, de continuar este exterminio, lamentablemente, el saber ancestral y la cultura indígena estarían llamados a desaparecer.

Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Bogotá

No propagar el odio

SEÑOR DIRECTOR:



Ya estoy cansado de ver, leer y oír sobre tanto odio que nos profesamos los unos a los otros.

Si creemos que una persona ha actuado mal, no significa malos epítetos; si cosechamos odio, recogeremos de lo mismo. Recordemos que nuestro más cercano entorno está compuesto por nuestros hijos, esposo(as), amigos(as), y con tal comportamiento, el resultado final será la contaminación de estos.

No significa que no podamos opinar, pero debe ser con respeto, con cultura. Antes de lanzar una crítica tenemos que estar bien documentados, hay que evitar propagar información malintencionada.

Lo que se escribe o dice no puede ser recogido, y de esa manera abre heridas que no cicatrizan.

Luis Daniel Barragán Peña

¿Dónde están mamá y papá?

SEÑOR DIRECTOR:



A propósito de su editorial sobre el aumento de la desnutrición de los niños en Bogotá (2-10-2019), me uno al clamor sobre la urgencia de tomar desde el Estado todas las medidas que reviertan esa situación.

A esta realidad se suman las escenas indignantes de niños, en otros municipios de Colombia, que buscan comida en los botaderos de basura, en donde igual se piden con la misma vehemencia acciones de las instituciones. Sobre este particular, es importante recordar que los principales responsables del cuidado de los niños somos los padres de familia. Y no hay ninguna excusa para no ejercer una maternidad y paternidad responsable. Ni siquiera la pobreza.

¿Cómo pretendemos bajar los índices de desnutrición si la mitad de los niños que nacen en Colombia no son deseados en el momento de nacer? ¿Cómo podremos garantizar niños sanos y felices en hogares donde campean la negligencia, el abandono y la violencia?

Así como pedimos programas y acciones del Estado para proteger a los niños, se deben enviar mensajes contundentes sobre la obligación que tenemos los padres en su cuidado.

Giovanny Caicedo