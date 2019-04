La salud, politizada

Señor Director:



Hace algún tiempo tuve la oportunidad de visitar cerca de treinta hospitales en el norte de Colombia, desde Ocaña y Simití hasta La Guajira, entregando los productos de una donación del BID. La verdad, su editorial ‘Blindar la red pública' (29-3-2019) se queda corto frente al monstruoso desgreño y omisión que uno ve en casi el 90 por ciento de los 900 hospitales de la red hospitalaria nacional. Yo los visité en época preelectoral, y el 90 por ciento de esos centros de salud, que deberían ser académicos y tecnológicos, se convirtieron en fortines politiqueros de los caciques locales.

Es una vergüenza ver sisbenizados a gamonales del pueblo, que son terratenientes, que ni siquiera pagan impuestos. En la Superintendencia, en la Contraloría, en la Procuraduría, en la Fiscalía hay miles de procesos archivados sobre hallazgos que nunca ‘calificaron’ para investigación. Ojalá EL TIEMPO haga seguimiento de estos procesos y a los tantos elefantes blancos de la salud.



Felipe Bueno Angulo

El Gobierno y los indígenas

Señor Director:



La actitud poco democrática de los indígenas de buscar sus reivindicaciones a través de las vías de hecho, no exentas de política y violencia, se ha encontrado con la firmeza del Gobierno, que el país respalda, en el sentido de que solo a través del diálogo institucional se debe allanar el problema. En las tres semanas de bloqueos, miles de colombianos han sido afectados con pérdidas que llegan a los 20.000 millones de pesos. El Gobierno, con criterio serio, ofrece lo que puede cumplir, teniendo en cuenta la actual situación fiscal, amén de dejar todas las opciones abiertas para un arreglo consensuado. Ahora bien, los colombianos tenemos los ojos abiertos, para, que como lo anotó el Contralor General (EL TIEMPO n.° 38087), el dinero recibido por los indígenas y los 10 billones de pesos presupuestados sean administrados con total transparencia. Nadie entiende que estos pretendan recibir valores públicos sin control ni escrutinio.



Miguel Durán Ordóñez

Bogotá



* * * *



Señor Director:



Nadie se opone al derecho a la protesta, siempre y cuando el ejercicio de esta no viole los derechos de los demás. En el caso que el Gobierno enfrenta con los indígenas en el Cauca, es un hecho que la minga ha sido infiltrada por fuerzas oscuras y uno que otro político oportunista, especialista en manifestaciones. Ojalá los participantes en la mesa de negociaciones encuentren una rápida salida de esta situación. No es justo que los habitantes del Cauca y Nariño se encuentren sitiados por culpa de la protesta indígena.



Mario Patino Morris

‘La muerte pedalea’

Señor Director:



Si el Estado quisiera controlar el robo de bicicletas, podría tener una plataforma en línea en la cual estas y sus dueños estuviéramos registrados, y nuestras bicicletas podrían ser localizadas mediante chips de seguimiento satelital no gratuitos, pero sí exentos del IVA. Localizando la bicicleta robada y judicializando al ladrón o al reducidor se desincentiva el robo.



Álvaro Díaz D.

