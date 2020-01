La salida de Uber, un retroceso

Señor Director:



Al sacar de operación los servicios de transporte individual a través de las aplicaciones Uber y Lime se están priorizando los derechos de los transportadores, especialmente los dueños de taxis, sobre los derechos de los usuarios.

El Ministerio de Transporte dice que lo hace para proteger la seguridad de los usuarios, cuando, a mi juicio, el efecto es al contrario. Con Uber uno sabe por anticipado cómo ha sido calificado el conductor por los demás usuarios y cuánto le va a costar el servicio, lo que no ocurre con los taxis. Por otra parte, las patinetas eléctricas contribuyen a mitigar los serios problemas de movilidad y contaminación en las grandes capitales. Lo que urge es que el Gobierno reglamente los servicios de transporte individual mediante aplicaciones móviles y obligue a los taxis a prestar un servicio similar al de Uber.



Augusto Daza



* * * *



Señor Director:



La salida de Uber es un retroceso. Cuando en el resto del mundo las plataformas tecnológicas estilo Uber tienen cada día más usuarios y son más importantes, en Colombia retrocedemos, y la Superintendencia ignora que el éxito de Uber se debe al pésimo e inseguro servicio de los taxis, no a competencia desleal. ¿Qué solución nos propone la Superintendencia a cambio de Uber?



María Ángela Ferro

Peor el remedio que la enfermedad

Señor Director:



El decreto que permite eludir la restricción del pico y placa a los propietarios de vehículos que paguen en Bogotá una cierta cantidad de dinero, a más de que puede ser una medida selectiva y discriminatoria, podría tener un efecto insospechado: es apenas lógico que las autoridades van a bajar la guardia con los controles, pues se encontrarán con que habrá muchos ‘falsos positivos’, es decir, vehículos que aparentemente están infringiendo el pico y placa, pero no lo están haciendo; por no tener certeza de si alguien realmente está infringiendo la norma, los policías simplemente se cansarán de parar vehículos inoficiosamente. Esto, además, será aprovechado por algunos que sí tengan pico y placa y no hayan pagado la cuota, pues ahora será mucho más fácil camuflarse en el tránsito capitalino. En conclusión, ‘peor el remedio que la enfermedad’.



Jairo Alberto Payán

No hay derecho

Señor Director:



Este es un escrito dirigido al director de la Policía Nacional. Y demás autoridades. Paso con alguna frecuencia por la carretera que del municipio de Fundación conduce a Barranquilla.



Es degradante e inaudito que ante los ojos y oídos sordos del comandante de la Policía de Fundación se permita la venta de huevos de iguana en las calles de ese municipio. Es imposible de no ver esta práctica criminal.



¿Cuántas iguanas no matarán todos los días miserablemente para mantener este maldito negocio durante todo el año? No hay derecho. Definitivamente, qué vergüenza de país en el que nos tocó nacer.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co