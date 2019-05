Señor Director:



La renuncia del Fiscal General, como todo lo que pasa en este país, se debate entre dos polos: aquellos que consideran que debemos celebrarla y los que consideran que él ha actuado como un gran maestro para la sociedad. La renuncia de un cargo público obedece al fuero interno de la persona y, como tal, su decisión debe ser respetada; aunque, tal vez, la medida no haya sido proporcional a la causa que la generó.

Utilizando uno de los adjetivos predilectos del Fiscal, lo cierto es que la Fiscalía quedó eunuca. Imploramos al Presidente de la República y a la Corte Suprema de Justicia la debida celeridad en la elección del nuevo Fiscal General, y que el o la jurista elegido (a) sea la persona más idónea, sin impedimentos para el ejercicio de sus funciones.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Llamado al entendimiento

Señor Director:



Es lamentable que hoy, cuando el proceso de paz camina, así sea en muletas, los más altos miembros del Gobierno, en quienes el pueblo ha depositado toda su confianza, puedan estar polarizando ese pueblo herido por más de 70 años de conflicto, a través de una peligrosa tormenta, en respuesta a una decisión de la JEP que, si fue equivocada, puede ser subsanada sin necesidad de tal alboroto que ningún favor le hace al país, a la institucionalidad ni, menos, a la paz. El señor Procurador también se opuso a la citada decisión e hizo un respetuoso llamado al entendimiento y la cordura. Esperaría que todos los colombianos se sirvan tener en cuenta ese llamado, por amor al país, antes que echarle más leña al fuego. Ese no es el camino; hay que bajarles el tono a los odios y la guerra, que la paz es de todos y es una obligación preservarla.



José Uriel Pérez Beltrán

Denunciar a pederastas

Señor Director:



En medio del caos político-jurídico que atraviesa Colombia por el caso Santrich, pasó inadvertida la noticia sobre la orden del papa Francisco de denunciar penalmente a los curas pederastas. Pone un plazo a las diócesis del mundo, hasta junio del 2020, para crear un sistema donde se reciban las respectivas denuncias por acoso, pornografía infantil y violaciones. Quienes omitan información o interfieran en las investigaciones serán cómplices y, por ende, también serán penalizados, independientemente de su jerarquía. Con esta norma, el papa Francisco modifica la legislación interna de la Iglesia católica, como ya existe en algunos países. ¿Será que esta medida cobija también a las monjas acosadoras? Que las hay las hay.



Helena Manrique Romero

Los robos en Bogotá

Señor Director:



La inseguridad en Bogotá mantiene nerviosa a la ciudadanía. Los robos son noticia cada día. Pero no tanto de los de celulares, el cosquilleo, el atraco a los vehículos. Se necesitan requisas permanentes, policías de civil en TransMilenio, patrulleo constante. Y qué decir del continuo robo de bicicletas; ya no importa si son caras o baratas, pues por ellas hieren y matan. Y lo malo es que no hay un sistema de transporte digno.



Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co