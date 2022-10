La reforma de la salud

SEÑOR DIRECTOR:

Seguramente con una reforma de la salud que no considere todos los parámetros y las variables en juego se corre el riesgo de comprometer la vida de los colombianos. Pero no intervenir a tiempo un estado de cosas que presenta una tendencia anómala es peor. Por ejemplo, en cuanto a los índices de mortalidad por enfermedades crónicas, cáncer, desnutrición y enfermedades transmisibles, claramente presentamos un rezago con relación a otros países comparables.

Y el nivel de transparencia del sistema es deplorable, con un saqueo imbatible, que manipula la cobertura en provecho de intereses particulares. El incumplimiento de los pagos a proveedores y los trabajadores de la salud mantiene al gremio al borde de la ruina, con el agravante de que son los prestadores los que están subsidiando el servicio, mientras sus pagos se dilatan a meses o nunca se hacen por la quiebra de la EPS. La verdad es que son los prestadores los que están subsidiando la salud, mientras existe incertidumbre sobre el destino de los dineros del sector. Si son los prestadores los que sustentan la salud de los colombianos, deben ser los gremios de la salud, como Asosalud y otros, los que tomen el control y la auditoría del sistema.

Carlos H. Quintero B.

Una grata sorpresa



SEÑOR DIRECTOR:

Interesante lo que me pasó el domingo 2 de octubre. Salí a recorrer la ciclovía en la 92 con 15 y, para mi sorpresa, me encontré con la media maratón de Bogotá. No sabía que la carrera era ese día. Como buen parroquiano me detuve a mirar la carrera: la cantidad de gente de todas las edades practicando “el mente sana en cuerpo sano”.



Fue maravilloso ver cómo las personas animaban a los deportistas y la alegría de la gente disfrutando del evento. Ojalá la capital tenga más eventos de este tipo. Me pareció un oasis, después de haber vivido un tiempo de pandemia y donde la frustración, la inseguridad, el caos del tráfico amarga la existencia de sus habitantes todos los días. Muy buena sorpresa me encontré este domingo. Los capitalinos sonrieron después de mucho tiempo.

Gabriel Guzmán H.

Fútbol en paz



SEÑOR DIRECTOR:



Las acciones violentas, que lamentablemente desembocaron en tragedia, el pasado domingo en un estadio de Indonesia, son una radiografía de lo que ha pasado con los hinchas de varios equipos del país, inclusive con las ‘barras bravas’, pues son actos de intolerancia y de violencia los que se presentan dentro y fuera de los estadios. El fútbol no debe ser un deporte violento. Lo deben entender aquellos que creen que por amor a una camiseta y por una pasión sin sentido tienen que pelear y acometer contra hinchas de equipos contrarios o, inclusive, del mismo. No debe ser un deporte donde los inadaptados salten a invadir el campo de juego y agredir a sus jugadores o cuerpo técnico solo porque están jugando mal, por perder un encuentro o no ganar una copa.

El fútbol debe ser para el disfrute de toda la familia. Sería genial ver a los niños con sus papás, mamás, tíos, hermanos, sobrinos, etc. asistiendo al estadio a ver fútbol sin estar expuestos a agresiones. Lo ideal es que el fútbol se viva con respeto y en paz.

Carlos Mauricio Restrepo Carreño