La prohibición de la dosis personal

Señor Director:

El tema de la dosis mínima tiene que ser muy bien estudiado, pues si en verdad se quiere atacar a los jíbaros, que son una plaga, puede servir para injustas persecuciones a personas que sufren de adicción a las drogas y necesitan tratamiento médico, y para abusos de algunos policías.

Lo primero que hay que hacer es desmantelar las ollas y hacer control cerca de los colegios y centros educativos. Que ofrezcan buenas recompensar por identificar estos centros de distribución.



De otro lado, no cuesta mucho simular se madre o padre de familia o vendedor de helados para identificar a los jíbaros y obligarlos a delatar a los mayoristas.

Es importante que no se trate el asunto como narcomenudeo, pues la distribución en las ciudades es tráfico en grande, por verdaderas mafias.



Ángel María Aguilar



Señor Director:

El decreto que prohíbe la dosis personal podría incurrir en el incumplimiento de la Ley 30 de 1986, ya que no se ha hecho una precisión exacta de a quienes y en qué condiciones se haría la incautación del estupefaciente. Se deben diferenciar los tipos de consumidores, pues el decreto no le incautará la dosis a quien demuestre médicamente que es adicto, pero hay consumidores ocasionales, o sea, le van a quitar su dosis, y la única forma de recuperarla es declararse adicto.



La prohibición podría ser una manera de disminuir el expendido de droga y desaparecer algunas redes de microtráfico, pero esto le dará mayor fuerza y valor al estupefaciente, y el consumidor empezará a pagar precios más altos, lo que de alguna manera favorece el crecimiento de las redes de narcomenudeo.



Daniela Chichoque Oviedo

El peligro de la comida callejera

Señor Director:

Es urgente reglamentar la venta de comidas ambulantes en todos los estratos. Es un problema de salud pública. Se deben revisar todos los productos, los procesos y procedimientos para su fabricación, manipulación, almacenamiento y venta. Además, por poner un ejemplo, una de muchas falencias es el recipiente del ají con una cuchara que la usan todos los comensales y es impregnada de saliva para untar una empanada o alimentos ya mordidos, luego va al recipiente del ají y terminando contaminando dicho producto, que es consumido por otros comensales. Con ese comportamiento se pueden transmitir muchas enfermedades. El Ministerio de Salud y entes que tengan que ver con el tema deben ya controlar esa peligrosa costumbre.



Nestor Raúl Baquero Amaya

Dolor por Aznavour

Señor Director:

Verdaderamente compungido con la muerte de Charles Aznavour, con cuyas canciones crecí, amé, lloré y seguiré llorando de por vida, pues fue quizás el más grande de todos los cantautores franceses y mundiales. Piezas como La bohemia, Venecia sin ti, La mamá, y miles más, jamás pasarán de moda ni serán superadas. Qué dolor más grande. Felicitaciones a la Corte Celestial porque tendrá con ella un ser humano incomparable.



Héctor Bruno Fernández Gómez

