La presencia del Estado

Me refiero a su editorial ‘Que no sea un crimen más’ (24-6-2019), sobre el asesinato de María del Pilar Hurtado. Los gritos de ese niño en Tierralta, Córdoba, al ver su madre en el piso, baleada, producen indignación y lágrimas. Es una escena que refleja la violencia en muchas zonas, no solo allí, cuando el valor de la vida se ha perdido, cuando los oscuros y poderosos intereses son capaces de dejar a niños desamparados, como es el caso, y de matar frente a ellos. La violencia es cruda y aterradora.

Tiene el Estado que redoblar esfuerzos para defender a los valientes líderes sociales; a quienes se atreven a enfrentarse a los narcos, ‘exparas’, guerrillas, bandas criminales, que son los que corrompen y matan. Se necesita presencia del Ejército, pero también de todo el Estado. Esas vías, esas casas, que vemos por televisión, nos dan una idea de lo que es la región. Y las economías ilegales aprovechan la pobreza para sentar sus dominios.



Ángel María Aguilar

La solución es el Código de Policía

Después del revuelo causado por el fallo de la Corte Constitucional sobre el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos, es laudable ver que los municipios comienzan a tomar medidas reales para la solución del problema que generó la inconstitucionalidad decretada por la Corte. EL TIEMPO nos informa que se ha radicado un proyecto de acuerdo en el Concejo distrital que busca cerrarle el paso al consumo de alcohol y drogas en espacio público. Las soluciones se encuentran en el mismo Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 1996), en el cual residen, con pleno vigor, las facultades que la ley les entregó a los alcaldes como primeras autoridades de policía. En muchos casos se trata de aplicar aquello que el legislador ya dejó allí consagrado, en otros habrá que acordar, decretar y ejecutar.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Sitios de atraco

Los bandidos no hallan qué inventar. La modalidad de robo en la ciudad es una estrategia que usan cuando hay trancón: rompen el vidrio del carro, el experto se manda a sacar lo que haya, mientras tienen compañeros armados y listos para correr con lo extraído del vehículo. Por supuesto, el actor no está desprotegido. En esto, la Policía sabe de los lugares como Soacha, calle 100 antes y después de la autopista Norte, en cualquier sentido; Chapinero, carrera 13 y troncal, entre otros puntos. Entonces tiene la responsabilidad de evitar que esto siga ocurriendo.



Tito Rovira

Ojalá aprendamos a elegir

Qué vergüenza de Congreso. Tumbaron todos los proyectos anticorrupción. Los senadores y representantes responsables fueron indolentes con el país y deshonestos con quienes los eligieron para legislar en favor del bien común y de los intereses nacionales. Pero la culpa es de quienes los elegimos y reelegimos. Ojalá los colombianos lo tengamos en cuenta a la hora de votar en las próximas elecciones y aprendamos a elegir responsablemente, a conciencia y con plena independencia, a los más honestos y capaces.



Luis Iván Perdomo Cerquera

