La Policía debe pasar a otro ministerio

Un caso más en el que se ve involucrada la Policía Nacional en un gravísimo hecho por el uso desmedido de la fuerza contra una persona indefensa, en el caso del abogado Javier Ordóñez.

Aún no se comprende cómo la Policía, que según la Constitución Nacional (art. 218) es un cuerpo de naturaleza civil, destinado a asegurar que los habitantes “convivan en paz”, siga perteneciendo administrativamente al Ministerio de Defensa, toda vez que no tiene el carácter militar. Tratándose de un cuerpo civil, su director debería ser un civil, desde luego, versado en seguridad ciudadana. Por consiguiente, con dependencia de la entidad administrativa correspondiente, como lo pudiera ser el Ministerio del Interior. De pronto esa variación en la Dirección de ese cuerpo logre superar esos límites de brutalidad que ha rebasado dicho cuerpo armado.

Roberto Plata Torres

Bogotá

Daños de la pistola ‘taser’ en humanos

Señor Director:



Las pistolas taser actúan produciendo una incapacitación electromuscular aguda y breve -5 segundos-, ocasionando una seudoparálisis momentánea para inactivar o reducir a la persona.



Ya hay reportados en la literatura científica varios decesos, pero ocasionados por arritmia cardíaca, más específicamente fibrilación ventricular. Evidentemente, lo dañino no es el voltaje sino el amperaje, pero si se hacen descargas repetitivas -como se observa en el impactante y brutal video-, se reduce la impedancia o resistencia de la piel y puede alterar el funcionamiento electromecánico del corazón. Y esto puede también ser agravado si existe una arritmia previa, comorbilidad cardíaca, uso de algunas sustancias psicotrópicas e, incluso, algunos medicamentos que directa o indirectamente actúan en el funcionamiento eléctrico del corazón. Queda la imagen de un uso inadecuado del arma, o la inexperiencia al usarla repetitivamente en una persona que ya estaba reducida en el piso.



Tristes enseñanzas para que jamás se repita este doloroso absurdo desenlace.

Enrique Melgarejo R., M. D.

Cardiólogo-electrofisiólogo

Terminar el año escolar en casa

Señor Director:



Uno no entiende dónde está el hecho de querer enviar nuevamente a los niños a clases presenciales. Ya pasamos la mayor parte del año escolar, en especial desde la casa, y por mes y medio los quieren exponer a un hecho real del contagio que nos está afectando a todos. La pregunta del millón es cómo van a cuidar al 50 por ciento, que son los que entran por jornada.



Sí, se habla de control en los buses escolares, entrada, clase, y bien, pero en sus recreos y sus necesidades básicas, ¿siempre va estar un profesor a su lado? Las cosas sobre la mesa son fáciles de llevarlas a ejecución, pero en la realidad sin distintas.



Se había comentado que este año ya se terminaría así. Por favor, dejen a nuestros hijos quietos, que así estamos bien.



No nos llenen de angustias, que ya hemos sufrido y rezado bastante.

Mariella Castaño Díaz

Bogotá

