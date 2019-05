La participación ciudadana / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Leí la opinión del señor Vargas Lleras en su columna ‘Una mejor herramienta’ (26-5-2018). Se le olvida que por más leyes que haya, si una persona no tiene ética, moral y principios, tarde que temprano resultará actuando por fuera de la ley y en beneficio propio. Si hay alguien muy bien remunerado para lo que hace, es un político. Y aun así, actúa como actúa.



El recorrido que hace por las siete preguntas del referendo refuerza el anterior razonamiento, con un agravante: el no cumplimiento de las leyes que existen para evitar la corrupción.



Entre los puntos tratados en las preguntas del frustrado referendo está el de presupuestos participativos, el cual se puede llevar a cabo con una normativa clara, pues en este país la mayoría de políticos están alejados de las realidades y necesidades del pueblo.



Pagar lo justo, exigir rendición de cuentas y participar en los presupuestos no es para nada oportunista ni politiquero. Son derechos que tiene una sociedad, que debe ejercerlos y hacer fiscalización de todo ello con el fin de tener una nación con oportunidades, más equitativa y con una ciudadanía que participe activamente en la construcción de su desarrollo.

Luis Augusto Martínez Díaz

Los acuerdos no están en peligro

En la entrevista que publicó EL TIEMPO el domingo pasado, el señor Rodrigo Londoño Echeverry transmitió al país la tranquilidad de que las Farc no modificarán el norte en lo que tiene que ver con los acuerdos de paz. Se percibe que ni la reculada de Iván Márquez ni una eventual extradición de Jesús Santrich afectarán los propósitos de paz del antiguo grupo guerrillero.



Pueda ser que el ejemplo del señor Londoño Echeverry sirva para que algunos senadores y miembros de la oposición dejen de pronosticar desastres y cuestionar las decisiones del Gobierno que están orientadas a respetar y fortalecer el acuerdo.

Mario Patiño Morris

Un día por nuestros héroes

En Estados Unidos, cada 27 de mayo, Gobierno y ciudadanos, con respeto, conmemoran este día al militar muerto en combate en defensa de su nación.

Miles de militares nuestros mueren y han muerto por años en ejercicio de su profesión defendiendo la nación y a sus ciudadanos. Y miles de ciudadanos, campesinos, indígenas, líderes sociales, comunales, colombianos han muerto víctimas de una guerra que por más de 60 años hemos sobrellevado y por la que aún clamamos justicia e indemnizaciones.



Sin embargo, ningún gobierno nuestro ha dado un día del año para recordar a nuestros héroes militares, campesinos y líderes sociales, hoy solo recordados por sus familiares.



Es hora ya de que nos pongamos de acuerdo en pagarles a estas víctimas de tantos crímenes y guerras, también héroes de la patria. Honremos su lucha y memoria con respeto dedicándoles un día de nuestro calendario.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá