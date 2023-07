La necesidad de explorar

SEÑOR DIRECTOR:

En este momento el 100 % del transporte de alimentos y de carga se realiza con diésel o con gasolina, y es muy probable que continuemos con este tipo de energía por muchos años. Las reservas colombianas de petróleo, siendo optimista, sin nuevos descubrimientos, posiblemente no alcancen para más de diez años. La única posible alternativa para que el país no se paralice es con el descubrimiento de nuevos yacimientos. En ningún momento se debe suspender la entrada de energías alternativas.

El proceso natural de remplazamiento ocurre paulatinamente. A mediados de los años cincuenta, en un porcentaje muy alto de los hogares colombianos se cocinaba con carbón, llegó el gas y en pocos años desaparecieron de nuestros barrios las carboneras y los ciudadanos que deshollinaban.

Las compañías de petróleo, además de las regalías, siempre pagaron los impuestos de renta y fueron generalmente los mejores contribuyentes a las rentas del país. Me parece injusto comentar que fueron unas explotadoras. Estas compañías siempre han sido atacadas por los líderes de la izquierda.

Muchos de los yacimientos controlados por Ecopetrol, posiblemente más del

80 %, son el resultado de las reversiones pactadas en la legislación petrolera, con los controles necesarios es fundamental para el país que se continúe con la exploración y explotación del petróleo, del gas y del carbón. En ningún momento esto significa que no se adelanten planes de otras energías.

Orlando Forero Esguerra

Profesor (p) de la Universidad Nacional de Colombia

Centenario del Banco de la República

Soy orgullosamente y felizmente pensionado del Banco de la República, una institución digna y pulcra, donde por 100 años hemos sido siempre una familia, dando reconocimiento y ejemplo de laboriosidad y honradez, que ha trascendido de generación en generación. Ser funcionario del Instituto Emisor, Banco de la República, es y será un importante logro en la hoja de vida de los que allí laboramos por muchos años, con mística y amor por la sagrada institución bancaria, orgullo de los colombianos y una imagen impecable a nivel nacional e internacional. Ser y haber sido funcionario del Banco de la República es haber trabajado en una institución “que nos llena el alma y el corazón”.

Jorge Trujillo Mejía

Incendios en Grecia: dan ganas de llorar



Impresionantes los incendios en Grecia. Impresionantes las temperaturas a las que está llegando el mundo. Ahí, en Grecia, se vive en algunos lugares bajo los 44 grados.¡Por Dios! Eso, ayudado por fuertes vientos, aviva el fuego, lo hace casi incontenible. Son miles las personas que han tenido que evacuar. Eso es, muchas veces, perder todo, son tragedias familiares, son pérdidas ambientales irreparables. Es triste. Como lo es que muchas personas aún no crean en el calentamiento global, en que hay que preservar la selva y cuidar las aguas a capa y espada. Y no contaminar. Lo que vemos hace dar ganas de llorar, así nuestras lágrimas no apaguen nada. Por todo ello, enseñar la defensa del medioambiente es hoy urgente.

Carmen Rosa Novoa