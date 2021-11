SEÑOR DIRECTOR:



Cada día, la movilidad en Bogotá se ha convertido en una pesadilla para todos los que viajamos en carro particular o servicio público, afectando nuestra salud y contaminando cada vez más.

La Secretaría de Movilidad, con sus ‘expertos’, no analiza cuál es la causa o raíz del problema, y mucho menos toma acciones. La Policía de Tránsito brilla por su ausencia en los trancones y solo sirve para multar por pico y placa.



Son muchas las causas, pero algunas se pueden solucionar si se toma acción inmediata. Algunas de ellas son: sincronizar bien los semáforos, no permitir estacionar en las principales vías de la ciudad, que buses y flotas dejen o recojan pasajeros en sitios permitidos, que la Policía de Tránsito ayude a descongestionar las vías en las horas pico, eliminar los embudos en la autopista Norte y tapar los huecos de las principales vías. Obviamente hay muchas más soluciones, pero se requiere gestión y que los expertos realmente ofrezcan soluciones.

Fernando Cuervo HerreraBogotá

Una buena propuesta

SEÑOR DIRECTOR:

​

Magnífica la propuesta de Juan Fernando Cristo de conceder una renta básica a los cultivadores de coca del Pacífico y la Amazonia a cambio de reforestar esas tierras. Él afirma que la sustitución de cultivos en esas dos regiones no ha dado resultado, ya que ningún producto lícito puede competirle a la coca, principalmente porque la acidez del suelo no es apta para una buena calidad de productos agrícolas tradicionales. Además, porque las vías de comunicación son precarias. Propone el doctor Cristo convertir estas tierras en bosque, con lo cual no solo sería un gran aporte para enfrentar el cambio climático, sino que contribuiría a acabar con esa fuente de violencia que reina hasta ahora en esos territorios que sufren de abandono.



Ojalá todas las fuerzas políticas estudien seriamente este tema porque el problema ambiental y la violencia no dan espera.

Haydée A. Chiapero B.

La justicia sigue coja

SEÑOR DIRECTOR:

​

Ante la arremetida delincuencial que nos ataca, el Gobierno acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley para fortalecer la seguridad ciudadana que incluye repetidos agravantes para endurecer las penas y la abolición de la libertad condicional que se venía aplicando en determinados delitos menores.



Sin embargo, algunas de las conductas criminales más oprobiosas que desfalcan al Estado y los impuestos de la gente siguen gozando de beneficios insólitos como la detención domiciliaria, el vencimiento de términos procesales, el encarcelamiento en instituciones militares no aptas, como cárceles, nula reposición de lo robado, entre otros.



Estos delitos, como el peculado, el fraude, desfalco, cohecho, prevaricato, quiebra fraudulenta, concusión, malversación de fondos públicos, celebración indebida de contratos y el tráfico de influencias, atentan más que ningún otro contra la seguridad ciudadana, los bienes y el progreso y desarrollo del país.



La ciudadanía clama por la erradicación total de la corrupción oficial, pero la justicia sigue cojeando.

Héctor-Bruno Fernández Gómez