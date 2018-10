La medida sobre la dosis mínima

Señor Director:



El decreto que ha firmado el presidente Duque no es algo que necesariamente vaya a ayudar a combatir el narcotráfico; con este decreto, los consumidores seguirán consumiendo y los traficantes, siendo traficantes, solo que de otra manera. Esta medida forzará que los traficantes ya no vendan droga en parques o lugares en la calle, sino que lo hagan en sitios más privados; también hará que los consumidores sean criminalizados, ya que se les cobrará una multa prácticamente solo por ser adictos. Las medidas no se deben tomar únicamente contra los consumidores ni contra los jíbaros, pues ellos apenas son un pequeño eslabón de un inmenso mercado ilegal.



Kevin Hudgson Roldán

Las puertas y los colados

Señor Director:



Últimamente he visto en el periódico varias opiniones que expresan la preocupación por el detrimento económico al que se ve abocado TransMilenio por la cantidad de colados, que, incluso, llegan a perder la vida por ahorrarse un pasaje.



Como usuaria de este sistema, a diario soy testigo de estos hechos. Pero también veo que nadie se preocupa por las puertas abiertas. Observo en muchas estaciones que estudiantes de colegio, de universidad, oficinistas, adultos mayores, madres con bebés –incluso, alguna vez vi policías bachilleres– se paran en las puertas, tapan los sensores para no dejarlas cerrar y dañan de esta manera los sistemas electrónicos. El resultado de esto son las puertas permanentemente abiertas, por donde los avivatos aprovechan para colarse. El problema requiere una fuerte campaña con estrategias de educación y de control de todos los estamentos del Distrito si se quiere corregir esta situación.



Gloria Carvajal Suárez

A reciclar en los municipios

Señor Director:



Con la problemática respecto a las basuras de Bogotá y algunos municipios aledaños a la capital, ya hay una bomba de tiempo. Cómo se les ocurre, señores gobernantes, que de un municipio lleven el material orgánico para Bogotá, que ya no aguanta más. No es lógico que se continúe con esa forma de transportar las basuras de todos los municipios, pues se le está quitando el material orgánico a nuestra tierra productiva. Es más: hay municipios que crearon empresas legalmente constituidas para la selección de todos los materiales de desecho. No entiendo por qué no las han dejado trabajar, a sabiendas de que, además, están totalmente preparadas y listas para iniciar, lo cual generaría empleo y procesaría tanto lo reciclable como lo orgánico. Así, los municipios ahorrarían mucho dinero al obviar el transporte a Bogotá.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

